Joaquín Prat y una reportera de 'Cuatro al día', emocionados con los aplausos a los sanitarios

Estos días de aislamiento que está viviendo todo el país, han servido de alguna manera para sacar la mejor parte de cada uno. La iniciativa ciudadana más destacada ha sido el homenaje a los sanitarios y a todas aquellas personas que se exponen al virus en sus puestos de trabajo mediante un gran aplauso. Desde los balcones, las ciudades se han volcado con ello y 'Cuatro al día' vivió en directo el aplauso de este pasado lunes 16 de marzo.

Lidia Ruiz y Joaquín Prat en 'Cuatro al día'

El programa se desplazó a distintos puntos de la geografía para captar cómo miles de personas se asomaban a sus ventanas para dar ese merecido aplauso. Desde plató Joaquín Prat atendía emocionado a las imágenes que se iban sucediendo de cada una de las ciudades. La reportera Lidia Ruiz fue la encargada de presenciar desde la misma puerta del Hospital La Paz de Madrid la respuesta de los sanitarios ante el aplauso.

Visiblemente conmovida por el momento, la reportera confesaba que es muy emocionante ver a los sanitarios parar un minuto su actividad para salir a recibir el homenaje. "Nos acaban de decir: "Tenemos que seguir trabajando, muchas gracias por el apoyo pero quedaos todos en casa para acabar juntos con este virus"", relataba Ruiz desde el exterior del hospital. Joaquín Prat compartía el mismo sentimiento con ella y agradecía a los distintos reporteros que habían cubierto el momento.

Momentos difíciles

El día anterior, algo parecido le ocurría al presentador de 'Informativos Telecinco: Fin de semana', José Ribagorda. "Les reconozco que muy pocas veces he sentido tanta emoción y no menos angustia informándoles de una actualidad que nunca me hubiera gustado contarles", confesaba el periodista, que quiso poner una nota emotiva al broche del programa: "Más pronto que tarde esto solo será un mal sueño, ya lo verán. Mucho ánimo a todos y, sobre todo, mucha, mucha salud", terminaba.