John Barrowman ('Arrow'), hospitalizado por una grave lesión: "Estoy devastado"

Triste contratiempo para John Barrowman, conocido por su papel de Malcolm Merlyn en las primeras temporadas de 'Arrow'. El actor escocés fue trasladado de urgencia al hospital a causa de una grave lesión en el cuello, según ha comunicado el mismo a través de Instagram. Por ahora, se ha visto obligado a cancelar sus próximos espectáculos en Reino Unido.

John Barrowman en 'Arrow'

A la espera de un diagnóstico definitivo, Barrowman ha confirmado que no podrá seguir adelante con su gira musical, titulada "A Fabulous Christmas". "Estoy devastado por tener que decir que debido a una grave lesión en el cuello, que me ha hecho imposible cantar y moverme, me llevaron al hospital", aclaró a través de redes sociales.

"Decepcionado y molesto" por no poder ver a sus fans, está previsto que se le realicen más pruebas este domingo, entre ellas una resonancia magnética, para que pueda ofrecer un diagnóstico definitivo. Por el momento ha suspendido sus actuaciones en Bristol, que tenía previsto llevar a cabo el sábado 30 de noviembre, y la de este domingo 1 de diciembre en Glasgow.

A las puertas del final

La octava temporada de 'Arrow' echó a andar el pasado 15 de octubre. Compuesta por diez episodios, The CW confirmó que sería la última entrega de la serie, a pesar de que a día de hoy sigue siendo una de las ficciones más vistas del canal. Aunque el personaje de Barrowman murió en la quinta temporada, el protagonista Stephen Amell confirmó que Barrowman volvería para encarnar a Merlyn en la octava y última entrega de capítulos.