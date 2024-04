Jonathan Nolan no renuncia a darle un final a 'Westworld': "Queremos terminar la historia"

Por Alejandro Rodera |

Jonathan Nolan no se encuentra en su mejor racha, pero no pierde la fe. A finales de 2022, HBO canceló 'Westworld' tras cuatro temporadas (y antes de llegar a su fin natural) y Warner Bros. Discovery retiró la ambiciosa serie del catálogo de Max y HBO Max. Un año después, Prime Video, su nuevo hogar creativo junto a su socia Lisa Joy, desrenovó 'The Peripheral' debido a las huelgas de actores y guionistas, sufriendo así dos dolorosas cancelaciones en menos de doce meses. Ahora, mira al futuro con el estreno de 'Fallout' (11 de abril) en el horizonte, aunque todavía no tira la toalla cuando echa la vista atrás.

Evan Rachel Wood en 'Westworld'

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, el productor ejecutivoy, al ser preguntado por la posibilidad de su regreso, se ha mostrado optimista con respecto a retomar el proyecto. ". Tardé ocho años, con un cambio de director de por medio, en sacar adelante 'Interstellar'.", ha expresado Nolan, que también ha querido subrayar que no le molestó especialmente el salto de la ficción de Max/HBO Max a servicios gratuitos.

"Esa parte no me molestó. En términos de acabar la historia, entiendes que recibes el tiempo que recibes; a veces es el que quieres, y otras no. Estoy jodidamente orgulloso de lo que hicimos. Fue una experiencia extraordinaria. Creo que sería un error mirar atrás y tan solo sentir arrepentimiento. Pero todavía está el deseo de terminarla", ha añadido. Además, se ha negado tajantemente a modificar su estilo para ajustarse más a los moldes de la industria: "Si la 'lección' era rebajar la complejidad o la rareza de algo, no quiero aprender esa lección".

La influencia de 'The Last of Us' en 'Fallout'

A la espera de esa posible quinta temporada de 'Westworld', o de su retorno a través de cualquier otro formato para clausurar la historia, Nolan tiene todas sus esperanzas puestas en estos momentos en 'Fallout', la adaptación de los videojuegos de Bethesda en la que ejerce de director y productor ejecutivo. Con respecto al esfuerzo de trasladar una franquicia tan exitosa a la pequeña pantalla, el fundador de Kilter Films ha querido reconocer el cambio de paradigma que ha supuesto un proyecto reciente. "Cuando Todd [Howard, productor ejecutivo de Bethesda Game Studios] y yo nos reunimos por primera vez, no es que el listón estuviera bajo, es que no había listón, sobre todo en el marco televisivo. (...) Pero cuando alguien hace algo tan bueno como 'The Last of Us', hace que todo sea más fácil, porque de repente todo el mundo entiende que es posible".