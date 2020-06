La emotiva despedida de Dani Rovira a Pau Donés: "Serás un motivo más para los que siguen batallando"

Tras varios años luchando contra el cáncer, Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, fallecía este martes 9 de junio a los 53 años de edad. Su familia fue la encargada de comunicar el triste desenlace de un hombre que dio un ejemplo de valentía y fuerza todos los años que ha estado batallando por esta enfermedad que finalmente terminó con su vida. Donés fue un hombre muy querido por todos y por ello no sorprende la oleada de cariño que se vivió en redes sociales minutos y horas después de que se diese a conocer la triste noticia. Infinidad de rostros conocidos del mundo de la música, la televisión, el teatro, el cine y la política además de miles de personas anónimas quisieron despedirse del cantante en sus respectivas cuentas de redes sociales con emotivos mensajes o simplemente recordando algunos de sus temas más míticos que serán inmortales y que nos llevarán a su recuerdo siempre.

Dani Rovira y Pau Donés

El presentador de televisión Pablo Motos no dudó en despedirse en 'El hormiguero' narrando cómo fue la última conversación que ambos mantuvieron pocos días antes del final de Donés, mientras que Dani Rovira lo hizo en sus redes sociales, con una imagen del artista y un escueto pero emotivo texto: "Naciste en la cara buena del mundo. Gracias por todo lo que nos diste. Qué mañana tan horrorosamente triste. Serás un motivo más para los que siguen batallando. Descansa en paz, Pau". Toñi Moreno por su parte compartió una imagen de la visita del cantante a 'Viva la vida' junto al texto: "Me hiciste llorar el día que te conocí porque dabas una lección de vida por donde pasabas. Hoy estoy llorando tu marcha porque hacías mucha falta en estos tiempos , con lo que está cayendo. Te has ido regalándonos música y dando las gracias en una terraza que ya parecía la antesala del cielo. Vuela alto amigo Pau". Paralelamente, el actor Santiago Segura utilizó Twitter para despedirse de Donés: "Adiós compañero, celebraremos tu música y tu vitalidad" mientras que el cantante Leiva tuiteó: "Bonita la gente cuando hay calidad. Descansa en Paz"

Junto a él encontramos a otros rostros conocidos como el escritor y presentador de televisión Máximo Huerta, que compartió una foto del cantante con su nombre Pau, mientras que Pablo Alborán en su perfil de Instagram escribió también unas palabras dedicadas a Donés: "Querido Pau, qué tristeza saber que te has ido. Siempre fuiste tan cariñoso conmigo y no soltabas la sonrisa jamás. Feliz viaje". Paralelamente, el cantante y coach de 'La Voz' en Atresmedia Melendi, quiso despedirse de uno del artista que nos ha dejado: "Una de las primeras canciones con las que aprendí a tocar la guitarra fue "La Flaca". Nunca tuve la suerte de estar con él pero siempre lo sentí muy cerca... Cosas que tienen las personas especiales como él... Descansa en paz Pau Donés", mientras que Andreu Buenafuente, además de dedicarle un sentido homenaje en 'Late Motiv', escribió también unas palabras en su perfil oficial de Instagram: "Hasta siempre Pau Donés. Pude conocerte bien y respetarte. Estoy triste y cabreado. Te has ido demasiado pronto. Te recordaré siempre. Adeu amic". Estos son solo algunos ejemplos de la gran cantidad de mensajes que pudimos ver en redes sociales y que evidenciaron el cariño a Pau Donés.

Los mensajes de despedida a Donés en redes

Bonita la gente cuando hay calidad. Descansa en Paz #PauDones pic.twitter.com/eRp2YraJUd — Leiva (@LeivaFrases) June 9, 2020

Hemos perdido a un gran compositor, una voz inconfundible y un luchador que ha sabido ganarse el respeto y el cariño de la gente. Siempre nos quedará su música. Mis condolencias y un sentido abrazo a la familia de Pau Donés. Descanse en paz. pic.twitter.com/mOOv6uAMRV — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) June 9, 2020

Hoy nos ha dejado Pau Donés. Se marcha un artista que hizo de su música la banda sonora de toda una generación. #GraciasPau por todo lo que nos has dado, por tu lección de vida.



Mi cariño para su familia.https://t.co/wbuQ2RYHgu — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 9, 2020

Has sido un gran ejemplo. Tu lucha y entereza ante este horrible mal ha sido admirable.

Seguirás siempre con nosotros!

Buen viaje Grande!!#PauDones #GraciasPau pic.twitter.com/pUDbbJJFZf — Sergio Dalma (@SDalmaoficial) June 9, 2020

Hoy la despedida de las #NoticiasDeLaMañanaA3N "Depende" exclusivamente de él y de "todo lo que 'nos has dado'" Gracias. Hasta siempre #PauDones — Lorena García (@LorenaGDiez) June 10, 2020

La flaca y tantos otros himnos de mi historia de vida...



Que se vaya un músico que cuenta, emociona y perdura generación tras generación siempre es mala noticia

????????????

Gracias y D.E.P Pau Donés — ???????????????????????? (@sabelamusic_) June 9, 2020

"Ara que tu i jo tenim les ales de mil ocells"



DEP mestre Pau Donés — Miki Núñez (@mikinunez) June 9, 2020

Eterno Pau Donés... ????????

Que la tierra te sea leve.

Aquí te cantaremos siempre. pic.twitter.com/gqjivs4KwV — Rozalén (@RozalenMusic) June 9, 2020

Bonita la gente cuando es de verdad, bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente...



Bonita la gente que estuvo y no está ????



Que la tierra te sea leve, Pau.https://t.co/634B7U7GlZ — Dave (@davezulueta_) June 9, 2020

Imposible escribir canciones tan bonitas con menos e imposible dar un ejemplo de lucha mayor.



Descanse en paz, Pau Donés. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 9, 2020

Pau Donés, gracias por todo tu arte. ???? — alba reche (@_albxreche) June 9, 2020

Puto càncer dels collons. Descansa en pau estimat Pau Donés. — Manu Guix (@ManuGuix) June 9, 2020

Que la tierra te sea leve, Pau Donés. Nos quedará siempre tu música. pic.twitter.com/YnwQBtCzeY — Irene Montero (@IreneMontero) June 9, 2020

Hace tiempo alguien me dijo

cuál era el mejor remedio

cuando sin ningún motivo

se te cae el mundo al suelo.



Y si quieres yo te explico

en qué consiste el misterio

que no hay cielo, mar, ni tierra,

que la vida es un sueño.



Pau Donés — Marwan (@Marwanmusica) June 9, 2020

Qué gran lección de vida nos has dado... Buen viaje Pau ???? pic.twitter.com/yZdsOeWlzt — Edurne (@Edurnity) June 9, 2020