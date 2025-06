Jordi González revive el espíritu de 'La noria' con un nuevo formato que presentará y dirigirá

Por Roberto Ponce López | |

Tardear ' pudo contar con la visita de Jordi González en la tarde del 24 de junio de 2025. El presentador había tenido que estar alejado de la televisión y del trabajoy que Frank Blanco , presentador del programa, charló con él sobre ello, pero también tuvieron tiempo para poder echar un vistazo

El catalán se sentó en plató tras dar un paseo por Telecinco, algo que le emocionó. "Se me han humedecido los ojos. Han sido 24 años aquí", comentó el mítico presentador. Después de haber recibido una gran bienvenida por parte de sus compañeros y del público, comenzó su charla con el conductor de 'Tardear', al que acompañaba Belén Rodríguez.

Jordi González charló con Frank Blanco y Belén Rodríguez sobre su experiencia cercana a la muerte en 'Tardear'

Jordi González explicó que había tenido que pasar la misma enfermedad que se llevó al Papa Francisco, algo que le provocó una bacteria. "La enfermedad que a mí me provocó esta bacteria fue la conocida como neumonía bilateral agravada por crisis renal. El índice de supervivencia es de un 27%", explicó el conductor catalán.

"Yo he estado más allá que para acá. No vi luces blancas, ni amarillas, ni ves a tus abuelos, nada. No te enteras de absolutamente nada", comentó sobre su experiencia cercana a la muerte. Además de ello, explicó que él estuvo seis semanas en la UCI, tres de ellas en coma. "Es un proceso largo, entré el día de Reyes y me desperté el 3 de marzo. Cuando me desperté me encuentro con tres sondas, una traquetomía y me operan del pulmón izquierdo. (...) El cirujano descubrió una especia de piedra pómez. Era una secuela de haber fumado durante tantos años", confesó González sobre su despertar del coma y sobre lo que ocurrió durante esos meses ingresado de gravedad.

Jordi González reveló en 'Tardear' algo de información sobre el nuevo programa que presentará y dirigirá

Su nuevo proyecto

Tras esa experiencia que casi acaba con su vida, el presentador comentó que ha cambiado su perspectiva ante la vida. Ahora ha reordenado sus prioridades y recula, dejando claro que no quiere morirse, ya que vio la pena de su gente cuando ocurrió todo aquello. Además explicó cómo fue volver a vivir tras estar 60 días parado. "Tuve que aprender a caminar y a comer. (...) Tomaba una cucharada de sopa y se me caía. Todo lo he hecho con el fisioterapeuta de la clínica de Medellín, Colombia, en la que estuve ingresado, yo estaba de vacaciones", recordaba también.

Por otro lado, y al haber podido dejar atrás ese susto, el presentador vuelve a la carga, ya que comentó en 'Tardear' que tiene un nuevo proyecto entre manos. "Estás muy ilusionado con tu nuevo proyecto que es en septiembre, ¿no?", le preguntaba Belén Rodríguez. González le contestó: "No puedo puedo contar nada, pero es en la televisión pública, es un proyecto importante, tipo 'La noria'". Además de ello, reveló que iba a dirigir el programa y a presentar, con lo que tendremos que estar atentos a lo que prepara el catalán.