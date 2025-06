Carmen Borrego deja tirados a 'Tardear' en su primer día como colaboradora

Por Sandra Alcaide Barrón |

El pasado 18 de junio, el programa ' Tardear ' quiso contar con la presencia de Carmen Borrego en plató María Teresa Campos . En este homenaje también estuvo su hijo, José María Almoguera , colaborador desde hace unos meses del programa. La periodista aprovechaba entonces para hacer el anuncio de que a partir de ese momentoy llevaría a cabo su sección 'La defensora de los borregos'.

El estreno de Carmen Borrego como colaboradora estaba previsto para el pasado lunes 23 de junio, sin embargo no apareció por allí. Al inicio del programa, Frank Blanco comentaba lo siguiente: "Queremos ser muy sinceros, hoy lunes estamos un poco intranquilos por Carmen Borrego porque hoy era el día que queríamos que se estrenara su sección que anunciamos el otro día aprovechando el homenaje por el 84 cumpleaños de María Teresa Campos. Pues Carmen no ha llegado a Telecinco, no está en los estudios y no tenemos claro que vaya a venir (...) Ha perdido la ilusión".

Frank Blanco presentando 'Tardear'

Respecto a esto, los colaboradores comenzaron a especular sobre la posibilidad de que su ausencia estuviera relacionada con su último desencuentro con Belén Rodríguez. Este enfrentamiento surgió porque esta no fue invitada al homenaje de María Teresa Campos e incluso se habló de un veto por parte de Borrego en ese momento. Por esto, ella dejó claro que "no quería movidas así en su vida", debido a que sus médicos le habían dicho que este tipo de cosas en su vida eran las que le habían llevado a tener un cáncer en el pasado.

Sin embargo, la propia colaboradora desmintió que creyera que esto se tratara por ella, ya que el conflicto entre ambas parecía ya solucionado. "Pero que yo sepa entre Carmen y yo no hay problema, por mi parte no lo hay y por ella tampoco o al menos espero que no me haya engañado... Yo a Carmen la quiero mucho, estoy hiperagradecida y la quiero de verdad". Después, lanzaba su propia especulación: "Yo tengo una teoría de que Carmen no quiere interferir en la carrera de su hijo que está empezando". Leticia Requejo, por su parte, tenía una visión totalmente distinta: "Hay que hacer autocrítica porque tú le reventaste su estreno".

Belén Rodríguez en 'Tardear'

Su explicación

Sin embargo, sería la propia Carmen Borrego la que entrara en llamada al programa para desmentir que su ausencia estuviera motivada por su desencuentro con Belén Rodríguez. "Yo contigo no tengo ningún problema. Mi decisión no tiene nada que ver contigo... Hay veces que me acobardo, ya me conoces", desmintió. Al igual que también negó que su no aparición estuviera relacionada con su hijo.

Frank Blanco, por su parte, le mostraba su predisposición y la del programa para poder iniciar su sección próximamente, además de tantear con la colaboradora esta posibilidad. Ella le respondía de forma tajante y aprovechaba también para confesar sus miedos: "Pues claro que sí. Muchas veces no entendéis que cuando uno en determinados momentos de su vida ha sufrido en un programa de televisión de repente se paraliza".