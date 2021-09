Jorge Cadaval es operado de urgencia a consecuencia de un cólico nefrítico

Un inesperado problema de salud ha llevado a Jorge Cadaval a ser operado de urgencia. El humorista sufrió un cólico nefrítico que le obligó a suspender una de sus actuaciones en la ciudad gaditana de Sanlúcar de Barrameda durante el último fin de semana de septiembre, para terminar sometiéndose a una intervención por las piedras que tenía en el riñón.

Los Morancos, en 'El hormiguero'

Cadaval vio conveniente dar explicaciones a través de su cuenta de Instagram tras la gran cantidad de preguntas por parte de sus seguidores: "Todo el mundo me pregunta por el tema de salud de Sanlúcar de Barrameda. Me dio un cólico nefrítico que no os imagináis el dolor que hace una piedrecita ahí metida", aseguró frente a la cámara.

No obstante, el sentido del humor es algo que el Moranco no pierde ni pasando por quirófano, haciendo referencia al tamaño: "Piedrecita no era... Era toda la casa de Los Picapiedra entera en el riñón la que tenía yo", aseveró, ya desde su casa recuperándose. Segundos después, quiso mostrar su agradecimiento a todo el personal del hospital por lo bien que le habían atendido.

Reposo y medicación

Jorge Cadaval explicó brevemente cómo se había realizado la operación: "Me intervinieron por lo que es mi pene, con láser", siguió relatando. "Yo no sabía que en eso tan estrecho cabía tanto", afirmó justo después entre tibias carcajadas. Asimismo, mostró las medicinas que le habían recetado: antibióticos y protectores de estómago para estar listo de cara al próximo espectáculo.