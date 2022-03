En el programa del 14 de marzo de 'Sálvame' sacaron a relucir el tema sobre las deudas de Raquel Bollo, lo que hizo que Gema López entrase en un conflicto con Jorge Javier Vázquez por intentar defender a su amiga. Tras visualizar el vídeo de la reyerta al día siguiente, ambos compañeros decidieron hablar sobre este rifirrafe en directo.

Gema López en 'Sálvame'

Remontándose a lo sucedido, el presentador le comentó a su compañera que cada día la reconocía menos. "Esto es un juego, no deja de ser un juego. Aquí no hacemos ni periodismo ni cosas de esas, es mero espectáculo que no tiene absolutamente ninguna trascendencia. Este programa tampoco de trata de ver qué colaborador tiene la dignidad más larga", le explicó, mientras le recriminaba haber dicho que era la única que se enfrentaba al programa, dando a entender que los demás estaban a las órdenes de dirección.

La periodista se pronunció ante esta acusación, respondiéndole a su compañero que no entiende que le sorprenda lo que dijo cuando está jugando al juego de 'Sálvame': "Cada uno aquí tiene la libertad de elegir el dónde, el cuándo y el cómo. Si puedo seguir trabajando así, fenomenal, si no puede ser así porque esto lo que transmite a mis compañeros es que soy más lista o más digna, no es mi intención, pero sí mi manera de ser y transmitirme en este programa".

La colaboradora, a su vez, expresó su molestia ante la referencia del presentador de que ella está en un pedestal: "Comportándote así conmigo, el que está en el pedestal eres tú. Siempre te respetaré porque tú y yo nunca vamos a trabajar de igual a igual mientras tú seas el presentador y yo la colaboradora (...) y llega un momento en el que decido callarme porque ante todo creo que eres la voz del programa y yo decido decir: 'bueno, pues hasta aquí'. Pero eso me hace pensar que en el pedestal estás tú cuando te diriges a mí", sentenció.

Más reproches

A todo esto, el presentador le replicó no ser consciente de lo que la valoraban y comentó que veía en ella un punto de queja continua que trascendía a un posible problema con sus compañeros. "Yo muchas veces llego al plató y ni me saludas", le reprochó, aprovechando para lanzar una pullita en tono jocoso sobre la resistencia de acudir como público a su obra de teatro, algo que logró relajar un poco el ambiente. La discusión finalmente concluyó con que ambos deberían haberse llamado para hablar las cosas después de lo sucedido y con López dejando claro que no ve al programa como un enemigo, tal y como piensa el presentador.