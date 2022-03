Anabel Pantoja no ha empezado el año con buen pie. A los conflictos del clan Pantoja se sumaron su separación de Omar Sánchez y el ingreso de su padre en un hospital de Sevilla. Ahora que este ha recibido el alta, la colaboradora pretendía reincorporarse a 'Sálvame'. Sin embargo, ha tenido que hacer frente a un nuevo contratiempo.

Anabel Pantoja, en 'Sálvame'

La influencer se encargó de aclarar el motivo de su ausencia en su perfil de Instagram. Desde Sevilla, con un gorro de lana y tapada con una manta, Pantoja confirmaba que tenía previsto viajar ese mismo día a Madrid para acudir al programa de La Fábrica de la Tele. No obstante, tuvo que quedarse en la capital hispalense, donde ha permanecido junto a su padre durante las últimas semanas.

"Ayer me tuve que ir a urgencias porque tengo una faringitis aguda. Tengo unas placas en la garganta increíbles, no puedo apenas hablar y mal cuerpo. Me voy a quedar aquí, porque encima la Merchi se me opera el jueves. Se nos junta todo, estamos como en un hospital. 'Hospital Central' se llamaría mi vida ahora mismo", bromeaba. Pese a todo, Anabel Pantoja se mostró optimista: "Vamos a seguir luchando", aseguraba.

Las horas más bajas del clan Pantoja

La mala suerte sigue cebándose con la familia Pantoja en cuestiones de salud. Al delicado estado de salud de Bernardo Pantoja, padre de la influencer, que le hizo estar ingresado durante semanas, se suma la confirmación de Isa Pantoja. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' reconoció que Isabel Pantoja padece una depresión que la mantiene aislada. Además, Kiko Rivera ha confirmado a través de su cuenta de Instagram que ha sido diagnosticado de diabetes, herencia de su madre y su tío Bernardo.