La tarde del miércoles 13 de abril, los concursantes de 'Supervivientes' pusieron rumbo a Honduras para comenzar la experiencia, tras varios días en cuarentena por la Covid-19. Una ocasión que el presentador Jorge Javier Vázquez quiso aprovechar para dedicarle unas cariñosas palabras a Kiko Matamoros antes de que el colaborador abandonara España sin saber cuándo volvería.

Jorge Javier y Kiko Matamoros despiden su último programa juntos en plató antes de 'Supervivientes'

"Se larga Kiko Matamoros a 'Supervivientes' y me da pena. Llevamos tantos años coincidiendo tantas horas en un plató que es como si se me fuera un hijo a la mili", compartía Vázquez, en Lecturas. El presentador destacaba de su compañero que "es una de las pruebas más evidentes de que la imagen que se da en televisión no tiene por qué coincidir con la real", puesto que "le gusta ir de malote porque en su época juvenil sería lo que se llevaba, pero conforme va cumpliendo años le cuesta cada vez menos mostrar un corazón acogedor y hospitalario".

El catalán recordó su despedida en 'Viernes deluxe', con un abrazo, tras compartir plató por última vez antes de que comenzara 'Supervivientes'. "Me dijo al oído: 'Te quiero, cabrón'. Yo, como de costumbre cuando me dicen cosas bonitas, me quedé bloqueado y a punto estuve de decirle: 'Yo también'. Pero no me salió la voz", confesaba Vázquez. El presentador también mencionó su conversación en su último 'Sálvame' juntos, en la que tuvieron muy presente a Mila Ximénez y el madrileño, de hecho, "se emocionó" al reconocer que "sé que cuando llegue allí, me voy a acordar mucho de ella". "Y menos mal que cambiamos de tema porque yo ya tenía la lágrima preparada para salir", admitió el catalán.

"Espero verlo lo más cerca posible del verano"

Vázquez relató además que, "cuando Mila y Kiko se llevaban a matar, a ella se la llevaban los demonios porque lo entendía más a él". "La teoría de Mila es que Matamoros me recordaba a esas personas que defienden a los débiles en el colegio, dando por sentado (no sin razón) que durante aquella época fui alguna vez el débil. Probablemente estuviera en lo cierto", compartía el catalán. El presentador aseguraba incluso que "Matamoros da seguridad" y confesó que "me hubiera encantado tener durante mis años de nocturnidad un amigo como él". "Una vez que se ha ido, espero encontrármelo lo más cerca posible del verano. Se lo merece por la ilusión que está poniendo en el empeño", concluía Vázquez.