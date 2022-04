Los concursantes de 'Supervivientes 2022', aislados desde hace días como parte de las medidas anti-Covid del programa, por fin pusieron rumbo a Honduras en la tarde del miércoles 14 de abril. Tras pasar la cuarentena instalados en el mismo hotel, los participantes de la próxima edición del reality se trasladaron al aeropuerto, donde se pudieron conocer las identidades de los últimos concursantes: Tania Medina, Alejandro Nieto y Yulen Pereira.

Tania Medina, Alejandro Nieto y Yulen Pereira junto a algunos de sus compañeros de 'Supervivientes'

Aunque el programa no comienza oficialmente hasta el 21 de abril, la pareja de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' y el campeón de esgrima fueron captados por los medios junto al resto de concursantes ya previamente confirmados, como fue el caso de Juan Muñoz, cuya incorporación al reality se había dado a conocer poco antes, en 'Ya son las ocho'. En ese primer vistazo a los inminentes supervivientes, además, ya se pudieron ver los primeros contactos positivos, como la cercanía que Marta Peñate mostraba con Ainhoa Cantalapiedra y Rubén Sánchez Montesinos, al igual que Anabel Pantoja se mostraba muy amistosa con Pereira.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' ponen de nuevo rumbo a un destino paradisíaco apenas algo más de dos meses después de que concluyera su edición. Ambos terminaron la experiencia juntos tras su temporal ruptura en la hoguera final, provocada a raíz de los polémicos comentarios que Nieto había lanzado durante su estancia en República Dominicana. En cuanto a Pereira, el deportista de 26 años ha estudiado Psicología en Universidad Católica San Antonio de Murcia y, en 2014, consiguió la plata en el europeo de esgrima, en la prueba por equipos. Entre otros logros, ya en 2019, Pereira alcanzó su primer podio individual en el Gran Prix de Doha, donde también obtuvo la plata, y actualmente es el capitán de la Selección Española de Esgrima.

¿Habrá un concursante más?

Sus identidades salen así a la luz, sumando trece nombres oficiales, apenas un día antes de que MiTele Plus confirme los cuatro últimos nombres de su lista en un programa especial. Será entonces cuando, además de Medina, Nieto y Pereira, se conozca por fin si Desi Rodríguez es o no el nombre que completaría la lista definitiva de concursantes, tal y como se desveló en las últimas horas. No obstante, durante la tarde del 14 de abril, el reportero de 'Sálvame' Raúl Prieto, destapó una importante bomba: el reality podría incorporar un nuevo concursante a su lista, "muy potente", a última hora. De hecho, el fichaje sería tan destacado e inesperado que la organización habría decidido darle como plazo hasta el sábado 16 de abril para que considerase la oferta de incorporarse a la experiencia.