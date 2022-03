La polémica en torno a si Gloria Camila se refiere a Ana María Aldón como "La Chusa" sigue dando que hablar, e incluso, ha motivado que Jorge Javier Vázquez recordase a Paz Padilla en el plató de 'Sálvame'. Mediaset confirmó el despido de la gaditana el 2 de marzo, tras 13 años trabajando en distintos formatos de Telecinco.

Carmina, madre de Kiko Jiménez, y Jorge Javier Vázquez, en 'Sálvame'

Durante la tarde del 17 de marzo, la madre de Kiko Jiménez acudía al programa de La Fábrica de la Tele para hablar sobre su exnuera, Gloria Camila Ortega. Entre otros temas, no dudó en pronunciarse sobre el famoso mote que habrían puesto a Aldón, lo que propició la intervención del presentador.

"Te digo una cosa, Chusa es una gran actriz. Es una gran interpretación que hacía Paz Padilla... La mejor", halagaba el presentador. En sus palabras no hubo ni rastro de la ironía que le caracteriza, por lo que, claramente, Vázquez quiso reconocer el trabajo de la humorista. ¿Cómo habrán sentado sus palabras a la cadena?

"O se provoca o se cierra la persiana"

Jorge Javier Vázquez contestó a las palabras de Gloria Camila Ortega, quien aseguró que la presencia de Kiko Jiménez fue una provocación. "Le voy a echar un cable. He escuchado que fue a provocar. ¡Evidentemente, claro! Fue a provocar, es que si no se provoca, luego no puede haber programas que son saloncitos de té en los que se comenta", comenzaba. Y, acto seguido, lanzó un mensaje a todos aquellos que critican el formato del programa: "En esta televisión, o se provoca y es polémica o cerramos la persiana. Es que no hay otra, no seamos hipócritas a estas alturas", exclamaba.