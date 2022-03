La tarde del miércoles 17 de marzo, 'Sálvame' abordó, entre otros asuntos, el posible fichaje no solo de Kiko Matamoros, sino también el de su compañera Anabel Pantoja, en el que sería su regreso al reality ocho años después de que viajara a Honduras, donde estuvo tan solo dos semanas. Para ello, el programa tuvo la oportunidad de hablar con la colaboradora, momento en el que también Jorge Javier Vázquez jugó al despiste sobre si estaría o no al frente de la nueva edición.

Aunque, en teoría, el fichaje de Pantoja estaba en el aire, el programa de Telecinco sorprendía antes de la intervención de la colaboradora con un rótulo que confirmaba su participación en 'Supervivientes': "¡atención! Anabel Pantoja vuelve a Supervivientes. ¡Como concursante! ¿Cómo se enfrenta a esta aventura?". Tiempo después, tras un debate sobre las polémicas que aborda el programa estos días sobre Raquel Bollo, la sobrina de Isabel Pantoja por fin abordó su posible incorporación como concursante del reality de supervivencia cuando Vázquez le preguntó directamente si "vas a ir a 'Supervivientes'". "A mí me encantaría ir. Porque claro, como fui hace ocho años y lo pasé tan mal, me volví tan pronto y por toda la caña que me han dado, me encantaría ir", confesó la sevillana.

De hecho, Pantoja se mostró con la esperanza de que la experiencia le ayudase a que se despejase "mi cabeza", aunque lamentó el hecho de que "lo que pasa es que, al haber ido ya, no puedo repetir, creo yo". Además, la sevillana se mostró encantada con la idea de compartir la experiencia con Matamoros: "estaría todo el día con 'pink', todo el día pescando". Por su parte, Vázquez vaticinó que "si Anabel Pantoja va, tendrá una historia de amor en la isla", lo que despertó una carcajada en la aludida. "¿Con quién, con Matamoros?", bromeó la colaboradora, tras lo cual Lydia Lozano aseguró que, si fuera con el colaborador, este "la cuidaría a muerte". Pantoja hizo referencia entonces al hecho de que, cuando participó en el reality en 2014, Vázquez ya llevaba tres años a cargo del formato, momento en el que el presentador sorprendía con sus palabras, que ponían en duda su posible participación.

"Hay que dejar paso a la gente joven"

"Yo lo presentaba. Hay que dejar paso a la gente joven. Para mí ha sido un muy buen recuerdo presentar 'Supervivientes'", lanzaba entonces el catalán, apenas unos días después de que descartara no estar al frente del formato, puesto que "a mí no me han dicho lo contrario". Las palabras de Vázquez despertaron quejas entre Pantoja y colaboradoras como Lozano y Belén Esteban, quienes le instaron a confirmar si repetiría por undécimo año consecutivo al frente de 'Supervivientes'. "¿Pero qué estás diciendo, que no lo vas a presentar?", cuestionaba la primera, perpleja, antes de señalar que "'Supervivientes' no va a ser lo mismo si no estás tú". Asimismo, la sevillana pudo escuchar las palabras de su expareja, Omar Sánchez, sobre la posibilidad de que participara en el concurso: "creo que esta vez está preparada. Irá motivada, con ganas". No obstante, Pantoja descartó la posible implicación del canario en su defensa, de hacerse realidad la "fantasía" de que formara parte de la nueva edición.