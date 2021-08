Jorge Javier Vázquez empatiza con Rocío Flores: "Para ella también es muy complicado"

Jorge Javier Vázquez vuelve a hablar sobre Rocío Flores y sobre cómo fue para él descubrir "su nueva faceta", después de que ambos congeniaran bastante en 'Gran Hermano VIP', cuando la joven acudió al plató a defender a su padre, Antonio David Flores . Las cosas han cambiado mucho desde entonces, con Rocío Carrasco dando su versión de la historia en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', donde su hija se convierte "en un verdugo que antes fue víctima".

Jorge Javier Vázquez y Rocío Flores

Aun así, el comunicador quiere valorar como fue la situación de Flores durante la emisión de la docuserie de Telecinco y asegura que la hija de Carrasco no se encontraba en una posición fácil: "Entiendo que también para ella es muy complicado. De repente te dicen: 'Todo lo que creías no es así'. Creo que está en shock. Exigirle una respuesta inmediata a la docuserie es imposible. Tiene que hacer su proceso".

Pero no duda en recalcar que no le gusta la actitud de la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' en ciertos momentos. "Esta Rocío Flores no es la que yo conocí en 'GH VIP'. Era una chica vulnerable, daban ganas de achucharla, era muy cariñosa, muy cercana, un encanto, desvalida", le confesó el presentador a Terelu Campos en su entrevista para Lecturas. Vázquez asegura que no le gustó la forma de afrontar la información que daba su madre en la docuserie producida por La Fábirca de la Tele.

Muy crítico

Jorge Javier Vázquez ya le ha dado más de un toque de atención a Flores, comentando actitudes de ella en plató que no le han gustado nada. Cuando más enfadado se le vio con la hija de Rocío Carrasco fue después de su enfrentamiento con el presentador de 'Supervivientes: Tierra de nadie': "A mí como profesional, la manera en la que trató esta niña a Carlos Sobera, a mí me ofendió".