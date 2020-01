Jorge Javier Vázquez agradece el relato de Sandra Barneda sobre su homosexualidad: "Me impactó verla llorar"

El pasado 15 de enero, Sandra Barneda se abrió por completo en 'Planeta Calleja'. Durante su aventura por Malasia, la presentadora de 'El debate de las tentaciones' le contó a Jesús Calleja cómo y cuándo había dado el paso de contarles a sus padres que era homosexual. Una charla llena de emoción -confesó que había pasado 9 meses sin hablar con ellos- que no ha pasado desapercibida para Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier Vázquez alaba la sinceridad de Sandra Barneda

El presentador ha tenido unas palabras de agradecimiento para su compañera, felicitándola por expresarse con tal libertad en televisión y reivindicando la importancia de discursos así en pos de la normalización. "Imposible no solidarizarse con sus emociones. Que una persona como Sandra Barneda se explique hace muchísimo más que cien mil campañas juntas. La de padres que habrán entendido mejor a sus hijos gracias a sus palabras", ha reflexionado Vázquez en su columna de Lecturas.

"Me impresionó verla explicando cómo había afrontado su homosexualidad. Me impactó verla romperse y llorar como una niña y reconocer que su condición sexual es algo que había marcado su vida", ha explicado el presentador, que agradeció la misma franqueza en la charla que ambos mantuvieron días después en 'Sálvame': "Me gustó charlar con ella sobre este tema. La vi liberada y tranquila. Nada como compartir tus heridas para que te duelan menos".

Caminos separados

Tras coincidir en 'GH VIP 6', edición en la que Barneda presentaba los debates y Jorge Javier las galas, los presentadores no han vuelto a coincidir en el mismo programa. Jordi González sustituyó a la catalana en 'GH VIP 7'. Ahora, Barneda ha vuelto a la primera línea de Mediaset gracias a 'El debate de las tentaciones', que analiza cada viernes lo sucedido en el fenómeno de la temporada, 'La isla de las tentaciones'.