Gianmarco asegura que Adara tiene celos de Hugo e Ivana: "Le preocupan más que su madre en 'Supervivientes'"

Tal y como era de esperar, Gianmarco Onestini ha roto el silencio de los últimos días a través de una entrevista pactada y, obviamente, monetizada. El italiano ha concedido sus primeras palabras a Lecturas, donde ha acusado a su ya ex Adara Molinero de ser una persona fría y de no haberse preocupado por él desde que abandonó la casa que habían estado compartiendo.

"Estoy muy mal, no esperaba que Adara fuera a contar tantas mentiras solo por salvar su imagen y dañar la mía, por hundirme", denuncia el ganador de ' El tiempo del descuento ', que cree que su ex le ha descrito "como a un monstruo". "No me merezco lo que me está haciendo, he sido súper bueno con ella", afirma. En este sentido, desvela queen medio de la crisis del coronavirus.

Gianmarco Onestini rompe su silencio

"Ha tenido una extrema indiferencia", señala, ya que ni siquiera le mandó un mensaje para saber cómo había llegado a su país, que como el nuestro se encuentra sumido en una situación de emergencia. Con quien sí se estaría enviando mensajes es con Rodrigo ('GH 17'), el motivo de la ruptura. Gianmarco revela que la última frase que leyó en el móvil de Adara es "¿cuándo nos vemos?". "No eran mensajes de amigos, se gustaban y estaban tonteando", sentencia, y anima a que enseñen todas sus conversaciones y no "una mínima parte".

El italiano se siente "el tonto que no se enteraba de nada". Se desahoga desvelando que, tras 'GH VIP 7', Hugo Sierra rechazó ver a Adara y que esto le supuso un gran dolor a ella, tal y como la ganadora del maletín le confesó en la intimidad. La relación entre ambos, fruto de la cual tienen un hijo, estaría lejos de ser olvidada.

Los celos de Adara con Hugo

Según Gianmarco, Adara no ha superado su historia con Hugo y todavía tiene sentimientos hacia él. La joven estaría obsesionada con el comportamiento del uruguayo en 'Supervivientes 2020': "¡No entendía por qué miraba todas las cosas de Hugo, como si tuviera unos celos increíbles!", recuerda el italiano. La rabia llevaría a Adara también a odiar a Ivana, pareja que Hugo ha conocido en Honduras.

Así, asevera que en la intimidad la exazafata dice que Ivana es "falsa y fea" y se fija más en sus acciones que en las de Elena, su propia madre "Su madre está en 'Supervivientes' y la que le preocupa es Ivana", se asombra Gianmarco. En la entrevista, el italiano se muestra dolido pero decidido a salir adelante y olvidar a una persona que hoy describe como "poco cariñosa e inmadura": "Habla poco y se enfada mucho", concluye acerca de la convivencia entre ambos.