El misterioso mensaje de ánimo de Jorge Javier Vázquez a Mercedes Milá

Es sabido por todos que entre Jorge Javier Vázquez y Mercedes Milá siempre ha existido una muy buena sintonía. Pese a que el catalán fue el elegido para relevar a la periodista al frente de 'Gran Hermano'; lejos de poderle molestar, ella se mantuvo en todo momento a su lado, mostrándole su apoyo, su cariño y dejándole claro que estaba feliz que él pudiese hacerse cargo del formato. Desde ese momento, ambos han demostrado públicamente la amistad que existe entre ellos y la última prueba de esta unión la encontramos en la gala de 'Supervivientes' que Telecinco emitió este jueves 23 de mayo en prime time.

Mercedes Milá y Jorge Javier Vázquez

En mitad de dicha gala, Jorge Javier no dudó en lanzar un mensaje directo a su compañera y amiga, unas palabras que sin duda desataron infinidad de rumores en redes sociales. "Antes de continuar te mando un besazo inmenso, Mercedes Milá", afirmó primero el presentador mirando fijamente a cámara. Pero la cosa no quedó ahí, el catalán se tocó el pecho, llevando su mano al corazón y dijo: "Este corazón que no me cabe en el cuerpo (...) es para ti". Visiblemente emocionado, el presentador cambió rápidamente de tema y volvió a conectar con Honduras para seguir analizando la actualidad en la isla.

¿Qué ha pasado con Mercedes Milá? Esta es sin duda la gran pregunta que infinidad de usuarios se hicieron en redes sociales. A muchos sorprendió e incluso asustó este mensaje de ánimo del presentador a la catalana pero lo cierto es que a día de hoy todavía no sabemos qué ha pasado. Por un lado, podría tratarse de un mensaje para animar a la presentadora tras poder haber sufrido algún tipo de problema personal pero lo cierto es que también podría ser una muestra de cariño en el caso que Milá hubiese apoyado a Jorge en una semana en la que infinidad de medios e internautas han cargado contra él por sus palabras a Dakota. Hasta que sepamos lo que verdaderamente ha pasado, lo único que tenemos claro es que la unión entre ambos es más que evidente.

'Scott y Milá' vuelve en otoño

Este invierno, Movistar+ lanzó el primer programa que Mercedes Milá ha conducido tras haber salido de Mediaset España. La periodista se puso al frente de 'Scott y Milá', un formato producido por Zanskar Producciones en el que, con la ayuda y compañía de su perro Scott, ella nos guió en su viaje más personal e íntimo. Nos encontramos ante un formato totalmente diferente a lo visto en su carrera y con el que, tal y como ella misma confesó, se encontraba plenamente representada. La primera tanda de entregas fue emitida con éxito y este otoño la plataforma lanzará una segunda temporada con nuevas ediciones que han sido ya grabadas.