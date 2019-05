Carmen Borrego, a Jorge Javier: "Si llego a estar anoche allí, a lo mejor tiene que venir la policía al plató"

Terelu Campos se despidió de 'Sálvame' protagonizando una entrevista muy especial en 'Sábado deluxe', donde Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores se sentaban frente a la hija de María Teresa Campos para cerrar así una larga etapa de la colaboradora en el programa. Durante dicha entrevista, el presentador manifestó su opinión sobre Carmen Borrego, quien estuvo esa misma tarde en 'Viva la vida' hablando sobre su hermana. "El silencio esta tarde le hubiese favorecido. Son declaraciones propias de una señora desquiciada e injusta. Es para levantarse y darle de hostias hasta en el cielo del paladar", decía Jorge Javier Vázquez ante una atónita Terelu Campos.

Carmen Borrego en 'Viva la vida'

Estas declaraciones no han pasado desapercibidas para Carmen Borrego, quien ha querido responderle en 'Viva la vida'. "Me da pena, me da tristeza. Yo siempre he tenido y pienso seguir teniendo una buena relación con Jorge", comenzaba diciendo la nueva colaboradora del programa presentado por Emma García. "Creo que los amigos te tienen que decir las cosas como las piensan porque eso te puede ayudar", añadía, mostrando su lado más comprensivo.

"A mí anoche se me saltaron las lágrimas, no te voy a mentir. No me lo esperaba de él", confesaba pocos minutos después, donde ya no parecía entender tan bien el ataque que el presentador de 'Sábado deluxe' le había profesado la noche anterior. Emma García también le preguntó sobre qué le pareció la reacción casi nula por parte de su hermana ante esas palabras de Vázquez. "Yo creo que se quedó sin palabras, bloqueada", decía Carmen Borrego.

¿Qué hubiera pasado?

Una vez ya con el resto de colaboradores de 'Viva la vida', Carmen Borrego siguió justificando por qué Terelu no frenó a Jorge Javier Vázquez tras escuchar todo aquello sobre ella. "Terelu y yo somos muy diferentes, yo estoy convencida de que si llego a estar anoche allí o cojo la puerta y me voy, o a lo mejor tiene que venir hasta la policía al plató. Terelu es mucho más prudente que yo", concluía Carmen Borrego.