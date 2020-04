Jorge Javier Vázquez denuncia una campaña de la extrema derecha contra él: "No van a conseguir que me calle"

El martes 7 de abril, Jorge Javier Vázquez aprovechó su tribuna en 'Sálvame' para denunciar una campaña de acoso virtual tras la que se esconden "cuentas asociadas a la extrema derecha". Según el presentador, actualmente recibe hasta 1.000 mensajes diarios con todo tipo de improperios y difamaciones. "Uno se siente impotente ante este tipo de situaciones", lamentó en directo en Telecinco.

Jorge Javier Vázquez

Todo empezó cuando en redes sociales empezó a circular un vídeo manipulado que mezclaba imágenes de 2018 con actuales: "Se decía unas cosas que yo jamás pronuncié sobre la gente mayor", se limitó a apuntar. Esto ha desembocado en una ola de comentarios en su contra. "Se decía que yo no mostraba disconformidad con sus acciones y que no era crítico con el gobierno".

Vázquez reconoció que siempre se ha manifestado como votante de izquierdas, pero ahora mismo no tiene datos suficientes para valorar la gestión de la crisis del coronavirus: "No sé lo que ocurre en otros países y para juzgarlo yo me siento incapaz". Con todo, ha aclarado que mantiene su apoyo al ejecutivo comandado por Pedro Sánchez: "¿Habrá hecho cosas mal? Pues claro que sí, pero yo sigo teniendo confianza en este gobierno".

Tras un estudio de su community manager, el presentador ha asegurado que está siendo "víctima de una campaña en redes de la que están detrás cuentas asociadas a la extrema derecha. Mi CM me ha contado que durante la crisis se han activado un gran número de bots en redes sociales, cuentas falsas que tuitean contenidos, la mayoría bulos, orquestado por un equipo afín a la extrema derecha".

"Hay que denunciarlo"

Asombrado por el alcance de los bulos, ha pedido responsabilidad a todo el mundo a la hora de difundir mensajes. "Yo puedo hacerme cargo de lo que digo, pero no de lo que no digo. Tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad de la difusión de estos mensajes es de todos, no debemos contribuir a convertirlo en viral para no favorecer la desinformación", ha expresado antes de zanjar con una reflexión: "Cuando está la maquinaria de la extrema derecha detrás hay que denunciarlo, porque lo que no van a conseguir es que nos callemos".