'Sálvame': La llamada que María Teresa Campos no sabía que estaba siendo emitida en directo

María Teresa Campos se ha convertido en protagonista involuntaria de la entrega de este lunes, 6 de abril, de 'Sálvame'. Su nieta Alejandra Rubio, que ya es unos de los personajes mediáticos más habituales en las tertulias de Telecinco, protagoniza la polémica de la semana en Mediaset. La hija de Terelu Campos es noticia por el supuesto insulto que lanzó a Lydia Lozano, según Miguel Frigenti, durante la celebración del cumpleaños de Lizfanny Emiliano. Una información que ha puesto al colaborador en el ojo del huracán al salir a la luz los artículos con críticas a las Campos que escribió, hace siete años, en su blog La Pluma Asesina en FormulaTV.

María Teresa Campos en 'Sálvame'

Durante la emisión en directo del programa, Jorge Javier Vázquez descubrió una llamada perdida de María Teresa Campos en su móvil. Inmediatamente, decidió devolvérsela con el manos libres activado para que sus compañeros y la audiencia pudiesen escuchar la conversación. Aunque lo primero que el presentador le indicó es que estaba en directo, la periodista parece que no lo escuchó.

"Bastante tenemos con lo que estamos pasando como para entrar en esto. Yo no tengo ganas de nada, estoy con el miedo en el cuerpo, por eso dejadnos tranquilos, respetad por lo menos. Escribirme mensajes a mí para hablar cuando estáis todos los días llevando a gente a ponernos verdes e insultarlos. No tengo ni idea de quién es y encima me escribís para que yo entre en esto", recriminaba Campos, notablemente enfadada, en alusión a Frigenti.

"No me vayas a grabar"

A pesar de asegurar no conocer al colaborador, sí está al día de todas las polémicas que rodean a su familia en los programas de Mediaset. "Yo sé cómo es mi nieta y lo que hace mi nieta. No me llaméis y dejadme en paz", afirmaba. "Ahora no me vayas a grabar", añadía, ante la sorpresa del presentador que creía habérselo dejado claro previamente. "¡Ay, por Dios!", gritaba la periodista, explicando después que lo decía porque su perro estaba ladrando.