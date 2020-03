El emotivo mensaje de JJ Vázquez a su equipo tras enseñar lo que nadie ve del plató de 'Sálvame'

El coronavirus ha puesto patas arriba nuestra pequeña pantalla. La crisis derivada de esta grave pandemia ha obligado a los diferentes equipos a adaptarse al confinamiento en nuestros hogares impuesto por el Gobierno y al resto de restricciones que se han tomado para intentar frenar el contagio masivo. De esta forma, estamos viendo formatos que se han adaptado y se hacen desde casa como 'Late Motiv' (#0 de Movistar+) o 'El intermedio' (laSexta), otros nuevos que se han creado a raíz de la crisis como 'Todos en casa' (La 1), estamos viendo a presentadores trabajar desde sus hogares como Risto Mejide en 'Todos es mentira' y otros que se realizan en directo en plató pero con el equipo mínimo, como el caso de 'Sálvame'.

Estudio de 'Sálvame' prácticamente vacío

Las ediciones limón, naranja y tomate del magacín producido por La Fábrica de la Tele sí se han mantenido y es que en tiempos de confinamiento, el entretenimiento es sin duda fundamental para hacer compañía a esos millones de personas encerrados en su hogar. Por ello, Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera se están turnando para presentar el magacín desde las instalaciones de Telecinco en el madrileño barrio de Fuencarral. Junto a ambos encontramos a un grupo fijo de colaboradores en el estudio (Rafa Mora, Antonio Montero, María Patiño, Kiko Matamoros,...) y a otro que participa desde su casa (Belén Esteban cocinando a diario, Lydia Lozano, Gema López, Anabel Pantoja...).

Jorge Javier Vázquez ha querido este martes 31 de marzo que la audiencia comprobase como el equipo del espacio se ha reducido al mínimo y es que más allá del teletrabajo que están realizando la mayor parte de redactores, los profesionales técnicos también han visto reducido su número de forma evidente. El presentador se ha dado una vuelta por todo el plató y ha enseñado como apenas encontrábamos a un cámara, al director del espacio David Valldeperas y pocas personas más. "Habitualmente no deja de entrar y salir gente (...) esto siempre está lleno de personas y mirad ahora". De esta forma, el catalán ha querido lanzar así un claro mensaje a la audiencia: aunque el programa se emite diariamente, su equipo está en casa, como deberíamos estar todos.

Estudio de 'Sálvame' sin público'

Emotivo mensaje a su equipo

Este ha querido además aprovechar la ocasión para lanzar un emotivo mensaje a todos esos profesionales que forman parte de La Fábrica de la Tele y que ahora no pueden acudir a las instalaciones de Telecinco por la crisis sanitaria. "Os echamos mucho de menos. Esta no es la televisión que conocemos, ojalá podamos estar muy pronto juntos, celebrando la vida como solo Mediaset sabe hacer. Queremos seguir viviendo aquí porque estamos trabajando pero con vosotros. Porque sin vosotros, esto no es lo mismo", ha dicho el presentador. Un emotivo mensaje que bien seguro se cumplirá en unas semanas, cuando la crisis termine definitivamente.