Jorge Javier y Jesús Candel "Spiriman" vuelven a la carga en 'Sálvame': "No tolero que alientes al conflicto"

'Sálvame' cuenta todos los días con una mesa dedicada a hablar del coronavirus, el tema central de las últimas semanas. El programa reúne la voz de expertos en Medicina, así como personas que han sufrido el confinamiento en otros país o propios enfermos de Covid-19. De entre todos estos, hay uno que se ha hecho un hueco por sus palabras sin filtro: Jesús Candel "Spiriman".

Jorge Javier Vázquez y Jesús Candel "Spiriman", enfrentados en 'Sálvame'

El médico de Granada volvía a entrar por videollamada a 'Sálvame' pese a la polémica participación que ya protagonizó y sus duras palabras contra Mediaset. Sin embargo, y pese a haber cargado previamente contra ellos en 'Cuarto milenio', "Spiriman" parecía lanzar un discurso sosegado y en calma, pese a la alarma de sus palabras por el estado en el que se encuentran los hospitales y la falta de material que sufre cada día.

Dando la vuelta al refrán, la tormenta llegó tras la calma y el doctor volvió a criticar al programa por hacer ir a trabajar a sus empleados y tener personas en plató. Jorge Javier Vázquez no quiso volver a entrar en disputas y se mostró muy claro: "Lo que tengo que hacer es respetar las medias del Gobierno. Tengo un compromiso con la gente que me ve y a la que debo un entretenimiento. Haz tu trabajo, yo hago el mío", le espetaba. "Lo que no voy a tolerar es que desde tu posición alientes al conflicto, a la grieta. Me parece que hoy has tenido un discurso perfecto".

"Tú también puedes morir"

El tono de la conversación no dejaba de subir entre Jesús Candel y el presentador, pese a que este último trataba de cortarlo para no volver a mostrar un espectáculo. "Spiriman" reprochaba que lo hubieran llamado de nuevo, a lo que Vázquez respondía que si no quería no debía haberlo hecho. Tras esto, volvía a recriminar que siguieran saliendo a la calle para trabajar: "Muchos trabajadores que tienes ahí no entienden por qué están yendo a trabajar. No voy a esconder la realidad de las cosas".

Vázquez trataba de minimizar la alerta del discurso de Candel, comparándolo con una guerra al afirmar que "el señor que está en un hospital de campaña te va a contar horrores", pero también asegurando que hace falta entretenimiento: "En estos tiempos, los bufones, como me consideras, tienen que seguir trabajando".

"En este país nos habéis puesto a los médicos al pie de los caballos", explicaba. "Podríais hacer los programas desde vuestra casa y dar ejemplo. La gente de hospitales, supermercados y farmacias tiene que ir a trabajar. El resto no os estáis tomando esto con la seriedad que debe". Aunque el conductor seguía intentando despedirlo, "Spiriman" no cortaba su discurso: "Nosotros estamos metidos en un pánico terrible, acojonados de ver cómo en algo que se podía haber evitado, ahora vamos a cargar con pacientes que tienen alta carga viral e igual nosotros nos morimos. Te estoy diciendo esto porque igual tú también te puedes morir". El doctor granadino culminaba su intervención volviendo a hacer alusión a que debían marcharse a casa: "Lo que no entiendo en este país es esto: podéis seguir dando humor en redes sociales, así que no sigáis engañando como los políticos".