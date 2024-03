Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2024' sumó su tercera gala semanal el jueves 21 de marzo, con Jorge Javier Vázquez una semana más de presentador. Los nominados se enfrentaron a una nueva ceremonia de salvación que libró a Ángel Cristo Jr. de seguir en peligro, lo que dejó al borde de la expulsión a Rocío Madrid o Miri Pérez-Cabrero. Fue entonces cuando el presentador lanzó un comentario sobre su madre, Bárbara Rey, para el que el concursante tuvo una ingeniosa respuesta que fue aplaudida por el propio Vázquez.

Jorge Javier alaba el comentario de Ángel Cristo en 'Superviiventes 2024'

"Ángel, felicidades, yo tengo una curiosidad", confesó el presentador, tras conocer la salvación de Ángel, a quien comentó que "tú sabes que yo me llevo muy bien con tu madre, tengo muy buena relación con ella"., lanzó el concursante, con humor, despertando una carcajada en Vázquez al

Ese formato, de hecho, anunció en su momento el fichaje de Rey como colaboradora, algo que se acabó cancelando tras un rifirrafe entre la exvedette y el presentador, quien siguió adelante con su duda. "Me lo estaba preguntando y te juro que no he hablado con ella al respecto: ¿crees que ella querrá que continúes o que no?", quiso saber Vázquez. "La verdad te digo, sinceramente, no lo sé. Depende", se limitó a responder Ángel.

"No hay nada que más me gane"

El concursante matizó su respuesta al señalar que "yo aquí he venido a estar en el concurso con mis compañeros, no a hablar de mi familia". "Aunque lamentablemente, a veces se habla. No creo que tenga que tener ningún problema en que esté aquí, porque no he venido a seguir hablando de todo esto", valoró Ángel, quien recibió entonces un inesperado elogio del presentador.

"Quiero decirte que a mí no hay nada que más me gane, que un comentario bien colocado, en su punto. Y chico, con el de 'cuentos chinos' lo has clavado", celebró Vázquez, despertando un aplauso entre el público. "A mí esas cosas me matan, ¿qué voy a decir? Un comentario bien colocado en una función de teatro, dices: 'Coño, qué bien hecho está esto'", añadió el presentador, tras cortar la conexión con Honduras.