Jorge Javier Vázquez y su palo a Hacienda: "Es un organismo injusto; te destruye la vida"

Si hay un espacio que da lugar a hablar sobre multitud de temas, ese es 'Sálvame'. El programa de Telecinco se encargaba de abordar el miércoles 6 de octubre la biografía de Juan Carlos I, escrita por Laurence Debray, la cual revela importantes datos de la vida privada del Rey emérito; momento que Jorge Javier Vázquez aprovechaba para poner encima de la mesa el asunto de Hacienda. Hay que recordar que en mayo de 2021, la Agencia Tributaria notificaba al que fuera Rey de España la apertura de una inspección, solicitándole más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones presentadas y que permitieron aflorar casi 5 millones de euros.

Jorge Javier Vázquez, cabreado en 'Sálvame'

Vázquez hacía hincapié en la falta de imparcialidad de la Agencia Tributaria a la hora de investigar a unos y a otros, poniéndose él mismo como ejemplo y exponiendo cómo puede afectar de manera negativa a tu vida personal: "Ante Hacienda no todos somos iguales; no hay organismo más injusto, no lo hay. Te puede destruir la vida. Lo peor que te puede pasar en tu vida es que aparezca Hacienda, ya que como quieran destruirte la vida, te la destruyen. A mí me han llegado resoluciones de 2009 que antes estaban bien y ya no valen. He pasado 10 años de mi vida con un sufrimiento terrible", señalaba el presentador del espacio de la Fábrica de la Tele.

De igual modo, el catalán iba un paso más allá y aseveraba que la reforma fiscal debería ser el principal foco de preocupación de esta nación, puesto que Hacienda puede ser un organismo devastador para las personas con pocos recursos económicos o incluso insolventes. Algo que, según su criterio, no puede permitirse en una sociedad como la actual. Además, añadía que si se hubiera puesto en constancia a los ciudadanos de la situación, las cosas habrían sido diferentes, sin olvidarse de las gratificaciones entregadas a los inspectores, aspecto sin duda controvertido.

No tolera la injusticia del sistema

"En mi opinión, la gran reforma que se tiene que hacer en este país es la de Hacienda. Si a mí, que me encuentro bien posicionado, me pueden destrozar, imagínate a la gente sin recursos. Te puede destrozar. Si nos hubieran avisado, no se habrían producido los grandes cataclismos que se han producido en este país. Hay gente en la ruina. Habría que hablar de las bonificaciones que se llevan inspectores por abrir o cerrar expedientes", sentenciaba el de Badalona ante la atenta mirada del resto de colaboradores.