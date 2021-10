Dos días después de que Sofía Cristo fuera expulsada de forma disciplinaria de 'Secret Story: La casa de los secretos', el reality alcanzó su tercera gala con Jorge Javier Vázquez como presentador. La cita arrancó a las 20.00h de la tarde, momento en el que el catalán comunicó su intención de tirar de las orejas a los concursantes, a raíz de la mala actitud que estaban demostrando en el programa, dado que incluso se habían manifestado su deseo de negarse a llevar a cabo la prueba semanal.

Los concursantes de 'Secret Story', muy serios tras la reprimenda de Jorge Javier

"Es necesario que hable con la casa", adelantaba Vázquez, al arrancar al gala antes del prime time, cuando señaló que "se han faltado al respeto entre ellos y al equipo". Asimismo, el catalán aseguró minutos después que "no se puede permitir lo que ha sucedido en las últimas horas" e incluso advirtió a los concursantes que "lo que habéis protagonizado es absolutamente inaceptable. Tenemos que hablar". Con la gala más avanzada, Vázquez por fin conectó en directo para hablar seriamente con los habitantes de la casa de los secretos, momento en el que confesó que "me gustaría no haber llegado a este punto" antes de dar un tirón de orejas a los concursantes, "sobre la expulsión disciplinaria de Sofía: quiero deciros que nada justifica su actuación". "No hay disculpa que valga. La fuerza de la palabra es la que tiene que prevalecer siempre, ninguna provocación puede tener una respuesta violenta. Espero que todos estéis de acuerdo", arrancó el presentador.

El catalán criticó que "en las ultima horas habéis protagonizado hechos que, siento decirlo, calificaría de lamentables". "Claro que se puede discutir, quién no lo ha hecho alguna vez, pero hay unos límites que no se pueden cruzar", apuntó Vázquez. El catalán les reprochó entonces que "habéis amenazado con boicotear la prueba semanal, incumplir el reglamento, habéis hablado de motín y os habéis faltado al respeto y habéis atacado a la organización, a nosotros". "Detrás de este programa hay un equipo de más de cien personas y os aseguro que trabajan para hacer llegar al público el mejor programa posible", recalcó Vázquez, ante los serios rostros de los concursantes, a quienes instó a que "no olvidéis que es un concurso, un juego, una convivencia que nos da la oportunidad de conoceros mejor. Repito: un juego, no estamos operando a corazón abierto". "Nunca había visto un grupo de profesionales actuar con tan poca profesionalidad", soltó el presentador, sin tapujos.

"La actitud ha sido bochornosa"

"Otra cosa quiero deciros: sois famosos. Estáis aquí por vuestro presente y vuestro pasado, es normal que salgan temas anteriores de vuestras vidas", añadía Vázquez, en referencia a las disputas que habían surgido entre los concursantes sobre el tema. Asimismo, el catalán no dudó en apuntar a Cynthia Martínez: "tú fuiste la primera en querer boicotear la prueba. Llevamos tres semanas, no creo que el hartazgo que tengáis sea como para que organicéis la que organizasteis, faltando al respeto a la gente que trabaja para sacar adelante este programa". "Organizan algo y resulta que unos niños no quieren jugar porque no les da la gana. Ya me diréis que hacemos", echó en cara Vázquez, quien incluso reprochó "toda la actitud del grupo, que ha sido bochornosa". "Todos tenemos derecho a cambiar, este programa confía en vosotros", concluyó el presentador.