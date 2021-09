El domingo 6 de septiembre, un joven de 20 años fue víctima de una agresión homófoba cuando se disponía a entrar en el portal de su casa, en el barrio madrileño de Malasaña. Ocho encapuchados le agredieron y le marcaron en el glúteo la palabra "maricón". Jorge Javier Vázquez ha querido condenar el acto que se llevó a cabo a plena luz del día.

Jorge Javier Vázquez, en 'Sálvame'

Desde 'Sálvame', el presentador de Mediaset ha arremetido contra la homofobia en directo. "Yo llegué a Madrid hace 25 años. Juro que jamás, en aquel momento, sentí miedo, nunca. Para mí, la llegada a Madrid fue como llegar a una ciudad donde imperaba la libertad y podía ser feliz, donde podía dar rienda suelta a mis sentimientos", ha comentado desde plató.

"Creo que ese Madrid ya no existe. Creo que si ya no existe, entiendo que en otros puntos de España esa sensación de libertad también se está perdiendo", explicaba. "Empiezo a vivir intranquilo en esta ciudad", añadía Vázquez. "Por primera vez en mi vida, no me siento seguro a la hora de salir por según que sitios", apostillaba. Además, el catalán ha apuntado que está situación "va a ir a más".

"Demasiado tolerantes con los discursos de odio"

"La semilla ya está sembrada y solo falta que crezca con más fuerza. Esto no va a parar. Vamos a tener que hablar de más agresiones, y a cada cual peor", ha apuntado desde el espacio de La Fábrica de La Tele. Además, ha aprovechado para hacer un llamamiento a todos los partidos políticos: "Deben ponerse las pilas. Maltratan y matan a las mujeres. Maltratan y matan a personas del colectivo LGTBI. No conozco a ningún hombre que se le haya matado por ser heterosexual", ha apuntado. El presentador ha incidido en la importancia de condenar estos actos y ha añadido: " A mis 51 años, jamás pensé que iba a vivir intranquilo por ser gay".