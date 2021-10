Kiko Hernández no se encuentra en su mejor momento. Las pérdidas de sus grandes amigas Mila Ximénez y Begoña Sierra están pasándole factura. El colaborador de 'Sálvame', totalmente abatido, ha explicado que "necesita descansar y parar un tiempo" para asumir todo lo ocurrido en los últimos meses. Tras estas palabras, ha dejado el plató entre lágrimas y Jorge Javier Vázquez aprovechaba su salida para reflexionar sobre la situación actual del programa.

Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame'

El presentador no ha perdido la ocasión de apuntar que el formato está viviendo su "etapa más dura" y que se debe a los "últimos acontecimientos", haciendo un guiño al reciente fallecimiento de Ximénez, uno de los pilares fundamentales del espacio. "Creo que muchos nos hemos hecho muchas preguntas", ha añadido el también actor tras la marcha de Hernández.

Junto a los colaboradores, Vázquez ha reflexionado sobre las consecuencias de trabajar en televisión. "He sido el primero que me he querido ir", ha confesado el catalán que, además, se ha dirigido a la audiencia, siendo consciente de que quizás no entiendan que haya colaboradores que quieran dejar el programa o parar durante un tiempo. "En esta profesión cuando estás bien anímicamente te parece fácil hacerlo y, cuando estás de bajón, echas la culpa a tu profesión y ves que la única válvula de escape es largarte", ha concluido.

El estado emocional de Kiko Hernández

La muerte de un familiar, de Mila Ximénez y de Begoña Sierra han derrumbado a Kiko Hernández. El colaborador ha compartido con los espectadores su mala racha y su voluntad de "desaparecer". Vázquez ha querido tender la mano al madrileño con un sabio consejo: "¿No crees que sería bueno que empezaras con un profesional? Para eso están, para darte herramientas para seguir". Antes de dejar su puesto de trabajo, el ex gran hermano ha concluido diciendo que "hay momentos en los que no tienes ganas ni de levantarte de la cama y no me lo puedo permitir. Y voy a salir, ¿vale?".