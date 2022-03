Jorge Javier Vázquez no descansa ni los fines de semana. Además de su ya conocida trayectoria como presentador, también ha mostrado su faceta artística sobre las tablas, protagonizando ahora su obra "Desmontando a Séneca". Con ella, inició una gira bastante extensa que actualmente se encuentra en Madrid, a la que miles de personas ya han acudido. Pero a pesar de llenar todas las butacas, el presentador echa en falta ver ciertas caras conocidas entre el público, en especial, la de Rocío Carrasco.

Jorge Javier Vázquez y Rocio Carrasco en Telecinco

A la salida del Teatro Reina Victoria, el intérprete comentó en una entrevista a Semana que solo quedaban pocos días para poder disfrutar de la obra en la capital, respuesta con la que aprovechó para mandarle una pulla a la hija de Rocío Jurado: "La última semana ya, y no ha venido Rocío Carrasco", comentaba entre risas que parecen ocultar tras de sí una decepción por la ausencia de su amiga. Y parece que no es la primera vez.

La butaca reservada para Rocío Carrasco no es la única que sigue vacía, ya que María Patiño también se resiste a la invitación de su compañero, quien le ha insistido numerosas veces para que vaya a verle. A pesar de estos desplantes, son muchas las caras conocidas que han disfrutado del espectáculo, entre las que se encuentran Risto Mejide, Laura Escanes o Santiago Segura.

La denuncia de Álvaro Morte

El imparable triunfo de Jorge Javier como actor no ha agradado a todo el mundo. Consecuencia de ello, el actor Álvaro Morte quiso cargar contra él reprochándole que su éxito se debe únicamente a su fama y tacha de injusticia el hecho de que llene teatros enteros mientras que actores con verdadero talento no llegan a hacerlo. Este intento de desacreditar la faceta de Jorge Javier como actor no hizo más que aumentar la popularidad y el interés del público hacia el catalán.