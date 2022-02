Tres días después de la última intervención pública de Rocío Carrasco hasta la fecha, sus declaraciones y las contradicciones de sus familiares mediáticos a la hora de hablar de lo que vivió junto a Antonio David Flores siguen dando mucho de qué hablar en los distintos programas de Telecinco. Uno de ellos fue 'Sálvame', donde Jorge Javier Vázquez quiso lanzar una dura crítica contra su propia cadena, por contar con profesionales que, después de todo lo que había salido a la luz de la mano de la hija de Rocío Jurado, aún defendían al malagueño.

Jorge Javier, tajante contra de aquellos que defienden a Antonio David en 'Sálvame'

"Creo que después de todo lo que se está contando, no hay ningún profesional que se pueda poner al lado del ex de Olga Moreno. Y ya no estoy hablando del maltrato", comentó el presentador, en un momento del programa. Vázquez apuntó entonces que "hablo de mi cadena, porque es donde trabajo", antes de manifestar su desconcierto por ciertas cosas que se veían en la misma.

"No entiendo cómo se permite a ciertas personas que se sientan en plató que, después de todo lo que conocemos, sigan apoyando al ex de Olga Moreno cuando vive instalado en la amenaza continúa, el terror que infunde a todos los miembros del clan por lo que pueda contar", acusó el catalán. Asimismo, el presentador insistió que en que le parecía "absolutamente incomprensible que alguien pueda apoyar, la palabra dictadura que yo conozco muy bien porque soy uno de ellos, la dictadura del terror que ha impuesto durante tantos años".

"Basta de aceptar según qué argumentos"

Vázquez quiso recordar entonces sobre Flores que "este señor lo que ha conseguido, él solo, es tener amordazada y totalmente desaparecida del mapa, durante muchísimos años, a una señora que se ha decidido a hablar", en referencia a las dos décadas de silencio de Carrasco ante los medios. "Y si defiendes a esta persona, estás siendo cómplice de lo más oscuro del ser humano", opinó el presentador de 'Sálvame', quien reiteró que "no estoy hablando del maltrato", para después añadir que "creo que basta ya de aceptar según qué tipo de argumentos en esta cadena, que es en la que estamos tratando este caso".