Jorge Javier Vázquez vuelve a tomar las riendas como presentador de 'Sálvame'. El periodista se puso de nuevo al frente del programa de La Fábrica de la Tele después de sufrir unos problemas de salud que le obligaron a ausentarse de sus obligaciones laborales. De esta manera, el comunicador reapareció ante los espectadores tras tener que abandonar los distintos programas que presenta en Mediaset, así como de las dos últimas representaciones de la gira que realizaba con su obra de teatro.

Alberto Díaz, director de 'Sálvame', junto a Jorge Javier Vázquez

Vázquez quiso aclarar lo que le sucedió ante los espectadores, por eso, comentó con el director Alberto Díaz cómo habían sido sus últimas semanas: "Me ves tan delgadito porque he estado malito", explicó el catalán. De esta manera, fue el propio Vázquez el que hizo referencia al episodio de laringitis aguda que sufrió y que, posteriormente, derivó en una amigdalitis aguda.

Sin embargo, el conductor de 'Secret Story' también sacó su parte cómica para quitarle dramatismo al asunto: "Tú y yo sabemos que no ha sido lo peor que me ha pasado en este trimestre", le dijo a su director, aunque aseguró que "afortunadamente, todo esta bien" y dejó claro que su ausencia fue justificada: "Cuando no se puede, no se puede", sentenció.

"Las dos únicas veces que tenía el teatro lleno"

Además de su ausencia en la televisión, Vázquez también se lamentó por haber tenido que cancelar su representación "Desmontando a Séneca" en Lorca y Peal del Becerro. De hecho, se mostró todavía más apenado por la gran acogida de público que esperaba: "Fíjate, las dos únicas veces que tenía el teatro lleno", afirmó. Tras esto, explicó que ya estaba "totalmente recuperado" para retomar todos los compromisos profesionales.