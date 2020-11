Jorge Javier Vázquez, sin piedad contra Anabel Pantoja: "Te vas a pegar un gran hostión"

La familia Pantoja se encuentra en el auténtico ojo del huracán y es que la guerra abierta que hay entre Kiko Rivera y su madre Isabel Pantoja sin duda ha trastocado a todos y les ha puesto en el centro de la noticia. Anabel Pantoja, sobrina de la tonadillera y colaboradora de 'Sálvame', no ha querido mojarse en este conflicto y es por ello que en las conexiones diarias que se hacen desde su hogar (ya que se encuentra descansando por una intervención en una pierna a la que se ha tenido que someter) apenas opina sobre el tema y prefiere mantenerse por completo al margen.

Anabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez

La crítica de Kiko Matamoros

Una actitud que no ha gustado en absoluto al equipo del espacio, especialmente a Jorge Javier Vázquez. El catalán no ha dudado en cargar contra Anabel Pantoja por su actitud y ya ha advertido que "se va a pegar un hostión" tarde o temprano. Unas palabras que han llegado después de una reflexión de Kiko Matamoros, que no entiende la actitud de Anabel cuando está en su casa cobrando una buena suma económica por no mojarse en nada. "¿A quién le van a dar 600 euros por estar con la pata arriba estirada en un sofá toda la tarde? ¿Dónde has visto eso? Y encima te quejas", ha afirmado este, quejándose además de la actitud de sus compañeros cuando ella criticó a la productora y la cadena por todo lo que estaba pasando. "Estaban aquí todos callados, mirando hacia otro lado", ha sentenciado.

Vázquez: "El jueves me dejaste calentito"

Vázquez ha sido mucho más directo, y le ha aconsejado a Anabel que "vengas con mucha más humildad porque dado tu currículum que es el que es... y ojo, que no me voy a meter con él, te estás embolsando una cantidad de dinero que si te paras a pensarlo es indecente". El presentador cree que "dadas tus virtudes para trabajar, es una cantidad indecente de dinero (...) y me parece fenomenal que te lo paguen porque tú has llegado a un acuerdo (...) pero hombre....". "Una debería saber que hay un techo de cristal y que tensar la cuerda de esta manera no está bien. Desde luego, por favor, recapacita un poco porque esto un día se romperá y no te va a salvar absolutamente nadie", ha seguido.

El presentador se ha seguido mostrado implacable y tras confesar que el jueves "me dejaste calentito" ha reflexionado con que Pantoja "tiene una desconexión absoluta con el mundo real y necesita una dosis de realidad". "Me parece que estás viviendo en un mundo irreal, que cuando te des la hostia... porque tienes todas las papeletas para darte un hostión... y verás a ver que manos encuentras para que te la tiendan", ha finalizado. Por ahora es una incógnita cuál será la respuesta ante este duro y directo ataque por parte del presentador del magacín de Telecinco.