El pique de Asraf con Samira por su regalo a Isa Pantoja en 'La casa fuerte 2': "Me estás dejando mal"

La noche del domingo 8 de noviembre, 'La casa fuerte' alcanzó su segunda gala con Jorge Javier Vázquez al frente, en la que se emitieron nuevas imágenes de la convivencia entre los concursantes. Entre ellas, la pelea que protagonizaron Asraf Beno y Samira Jalil, a raíz de los detalles que la segunda preparó para Chabelita Pantoja como regalo, con motivo de su veinticinco cumpleaños.

Asraf y Samira, enfrentados en el cumpleaños de Isa Pantoja en 'La casa fuerte 2'

Con motivo de la especial ocasión, algunos de los concursantes pensaron en preparar algún detalle para la cumpleañera, entre ellos, Samira. Sin embargo, lejos de animar a su compañera, Asraf consideró que un gesto como eso lo dejaría en segundo plano, puesto que él aún no había preparado nada para su pareja, lo que acabó desatando una disputa entre ambos. "Me estás dejando mal a mí", protestó el exconcursante de 'GH VIP 6', quien lanzó una pulla señalando que "mucho interés veo yo aquí".

Al detalle de Samira, se unió el hecho de que preparó una pancarta sin ayuda de Beno o de otros de los concursantes, al igual que, según el modelo, también criticó la tarta que él había estado preparando para Pantoja. Tres detonantes que acabaron creando una discusión entre ambos ante una seria cumpleañera, y que incluso provocó que Jalil rompiera a llorar. "Te he hecho un detalle y no te lo voy a dar porque tu novio que le voy a dejar mal", soltó Samira a Isa, tras lo cual tachó a Asrad de "ridículo". "Te sientes inferior, no tengo la culpa de que tengas la mente corta", criticó la concursante, entre lágrimas, algo que Asraf no dudó en echarle en cara por estar "llorando por Isa". "Lloro por rabia", replicó Samira.

"Me sentó mal porque llevaba unas cuantas"

Los concursantes tuvieron oportunidad de rememorar dicho reencuentro, momento en el que Beno aseguró que "me sentó mal porque llevaba unas cuantas". "Estaba haciendo una tarta y me estaba criticando. No me sentó bien y me callé", explicó Asraf, quien también achacó su enfado al hecho de que "íbamos a hacer una pancarta juntos y la hizo ella sola". "Quiere agradar a Isa, pero me ha molestado porque le estaba haciendo la tarta con cariño y a mí me dolió", aclaró el modelo, tras lo cual Samira pidió "disculpas por mi comportamiento en la casa" y acusó a Tom Brusse de meter "cizaña". Unas palabras que ambos lanzaron después de protagonizar una breve disculpa en la casa ante una agradecida Isa, que solo pedía paz por su cumpleaños, tras la tensa discusión entre ambos, y que llegaba después del primer encontronazo entre Beno y Pantoja a raíz del malestar de la segunda por el distanciamiento entre su hermano Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja.