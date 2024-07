Por Beatriz Prieto |

En medio de la promoción de 'Sálvame', la nueva apuesta de Telecinco a cargo de Jorge Javier Vázquez, que se estrena este lunes 29 de julio en las tardes de la cadena de Mediaset España, el presentador ha concedido entrevistas a distintos medios. Una ocasión en la que el catalán ha aprovechado para sincerarse, en esta ocasión, sobre la etapa final de 'Sálvame' y sus catorce años de historia.

, bromeaba Vázquez, al responder a la cuestión de si extrañaba 'Sálvame', en una entrevista para El País. El presentador comparó al programa con, hasta el punto de que "lo amas y luego lo detestas" e incluso "intentas poner todo de tu parte para rescatar ese amor que tuviste". "Pero llega un momento en que te preguntas: "¿Por qué sigo?" Como con una pareja,", confesaba el presentador.

De hecho, Vázquez afirmó haber querido "dejarlo en varias ocasiones, pero siempre volvía", "supongo que por miedo". No obstante, sobre la cancelación del formato, el catalán declaró que "no fueron las mejores formas, pero tomaron una decisión que yo no iba a tomar", antes de reconocer que "había señales de agotamiento". "Los últimos años fueron muy complicados", admitía Vázquez, al recordar los cambios en la duración del programa: "Después de tantos años de esos vaivenes, había mucho agotamiento. Trabajábamos con muchísima precariedad".

¿Qué opina de 'Ni que fuéramos shhh' y Ana Rosa?

Sobre la nueva apuesta de sus excompañeros, 'Ni que fuéramos Shhh', Vázquez admitió que "veo los vídeos que se hacen virales": "Y pienso: "¡Qué proeza!". Reconozco el talento del director, David Valldeperas". Asimismo, Vázquez también se pronunció sobre su relación con su compañera de cadena, Ana Rosa Quintana, con quien "empecé a trabajar" en televisión, y con la que "he pasado muy buenos momentos".

"Siempre que he necesitado trabajo, Ana Rosa ha estado ahí para ofrecérmelo. Y en el tú a tú tiene mucha gracia. Me río mucho con ella. Y luego, es que es una estrella", añadía el presentador. Asimismo, a la hora de lanzar alguna crítica, el catalán bromeó con que "entre estrellas no nos pisamos el poncho" y recalcó que "Ana Rosa forma parte de mi vida". Unos detalles que no quitaban el hecho de que "evidentemente, todo el mundo sabe que ideológicamente no tengo nada en común con ella", como señaló el propio Vázquez.