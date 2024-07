Jorge Javier Vázquez renueva su contrato de larga duración con Mediaset hasta 2027

Por Fernando S. Palenzuela |

Parecía que la relación entre ambas partes era insalvable. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez y Mediaset España han llegado a un acuerdo para renovar el contrato de larga duración del catalán por otros dos años. De este modo, el presentador de formatos como 'Supervivientes All Stars' seguirá vinculado a la cadena de forma exclusiva hasta julio de 2027.

Jorge Javier Vázquez presenta 'El diario de Jorge'

Los trabajos de Jorge Javier Vázquez

Tras el final de ' Sálvame ', Vázquez estuvo de baja y no terminó ni el programa vespertino, ni ' Viernes deluxe ' ni la edición de 2023 de ' Supervivientes '. El presentador probó suerte con ' Cuentos chinos ', pero fue un fracaso, y no regresó hasta 'Supervivientes 2024' yo de que iba a esperar a julio de 2025 para que se agotara el acuerdo y no tuvieran que seguir contando con él. No obstante, el éxito del reality de supervivencia ha sido apabullante y

El catalán ha visto cómo en casi un año no tenía ningún trabajo en el horizonte a cómo en cuestión de unos meses se le han sumado varios proyectos. Después de la edición de 'Supervivientes 2024', llegó el primer 'All Stars' organizado por Telecinco. Además, le han confiado volver a ser el presentador de 'Gran Hermano' en el que será su regreso tras 7 años de ausencia.

Por si esto fuera poco, Jorge Javier Vázquez no descansará durante el verano, ya que después de estar todo julio con 'Supervivientes All Stars' volverá a las tardes de Telecinco. El próximo 29 de julio se estrena 'El diario de Jorge', un talk show que sustituirá a 'Así es la vida' y le robará unos minutos a 'TardeAR'. En suma, Mediaset ya está preparando con él nuevas entregas de 'Hay una cosa que te quiero decir'. Con todos estos proyectos, fortalecen una relación que existe desde 2003.