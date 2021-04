El pasado viernes 25 de abril Jorge Javier Vázquez atacó sin piedad a la directiva de 'MasterChef' tras las declaraciones de una de sus responsables: "Cosiendo y cocinando, con formatos blancos y familiares, competimos con 'Supervivientes'". "Programa blanco, tururú" decía el presentador tras señalar la incoherencia del reality al fichar a Victoria Abril en plena oleada mediática por su posición negacionista a las medidas del coronavirus en los Premios Feroz 2021.

Jorge Javier Vázquez con las pruebas que señalan a 'Masterchef'

"Tengo el teléfono repleto con mensajes de personajes populares que han aparecido en ese programa de cocina que me están diciendo que si ellos hablasen se armaba la de Dios es Cristo", confesaba el pasado lunes 26 de abril mientras algunos de sus compañeros de 'Sálvame' tuvieron la oportunidad de leer dichos mensajes. Pero ya no solo de celebridades, sino que anónimos que también han participado han revelado cierta información que podría poner en entredicho la veracidad del concurso: "'Es 100% real lo que dijiste, las cosas que nos hacen, cómo nos tratan...".

Pero después lanzó la bomba al explicar que esos anónimos le dijeron que "desde el principio ya se sabe quién va a ganar, cuántas semanas vas a estar en el concurso y a quiénes van a ayudar en los platos". Unas palabras que están tildando de tongo y manipulación los resultados del concurso y, por causa-efecto, podrían producir una desconfianza en él. "Se puede liar", sentenciaba Belén Esteban.

¿Qué hará Jorge Javier con los mensajes?

Ante tales declaraciones, la audiencia esperaba poder ver parte de esos mensajes al completo, pero Vázquez ha dejado claro que no va a ser así, de momento. "Es gente conocida mía y yo les he dicho que no voy a decir nada, que si ellos lo quieren hacer... Yo hago pantallazos de los mensajes de la gente anónima que me lo está diciendo", explicaba.