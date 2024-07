Por Joan Centelles Martínez |

Las semanas se van haciendo cada vez más pesadas para los concursantes de 'Supervivientes All Stars', que empiezan a notar la falta de sus seres queridos. Fue el caso de Jorge Pérez, que vivió su "semana más delicada", tal y como explicó Laura Madrueño antes de que este se enfrentara al puente de las emociones en el último programa de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras'. "Ayer le vimos muy preocupado por su mujer, le hemos visto derrumbarse a lo largo de estos días", expresaba la presentadora.

Jorge Pérez y Laura Madureño en 'Supervivientes All Stars'

Y es que durante estos días, Sofía Suescun , después de que le recriminara a la concursante no haber compartido una tarta. Ella no se lo pensó dos veces y le lanzó un dardo directo: "", haciendo referencia a su polémica del pasado con Alba Carrillo . Al superviviente le afectó tanto el comentario que

Pérez se enfrentó a los peldaños del puente, abriéndose en canal al hablar de la "fama" o "Alicia", su mujer. Confesó haber vivido la parte mala de la popularidad, recordando precisamente ese momento tan amargo de su vida con la presunta infidelidad a su mujer: "Cuando pasa lo que ha ocurrido estos días a mí me remueve algo dentro, ya no por mí, cuando tocan lo más importante que es mi mujer y mi familia sí me duele. Sé que ella está bien, pero no quería que viviera una situación que no les corresponde".

Después de hablar de esos "duros" meses para la pareja, el superviviente avanzó de peldaño para hablar de su mujer, momento en que se emocionó. "Alicia para mí es el amor de mi vida. El resumen de lo que siento por ella es: hasta mi final, pero entregándote mi presente cada día. Es una mujer que a mí me hace mejor persona (...) Pagué muy caro que se me etiquetase de marido perfecto, yo no tengo ninguna perfección en nada, pero Alicia me hace mucho mejor y seguir hacia adelante". Se trata de unas palabras que llegaron a provocar las lágrimas de la propia Madrueño, que lo abrazó también emocionada cuando terminó de recorrer el puente.

La sorpresa de sus hijos

Aprovechando que era el segundo cumpleaños de uno de sus hijos, el programa sorprendió al superviviente con un dibujo y un vídeo. "Cómo ha crecido, pero si solo ha pasado un mes, qué guapo y qué pelo tan largo, no puede ser", expresaba emocionado. "Nos quedamos con esta ilusión. Espero que esto te dé muchísima fuerza para continuar en esta aventura", expresaba finalmente Madrueño animando al superviviente.