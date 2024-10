Por Alejandro Burrueco Marín |

Jorge Ponce ha aterrizado en TVE con una de las secciones más asentadas de 'La revuelta'. Sin embargo, no conquistó al público desde sus inicios en la comedia, tal y como ha confesado él mismo en el programa 'Ni tan bien' de la Cadena Ser. Ponce comenzó tras las cámaras en 'Caiga quien caiga', pero el verdadero reto llegó con 'En el aire', el late night de laSexta que presentó Andreu Buenafuente entre 2013 y 2015.

Jorge Ponce en 'En el aire'

El compañero de David Broncano tuvo que salir un momento del tono de humor ante una pregunta de Carolina Iglesias , la presentadora del espacio radiofónico. ", que puede ser gracioso, pero todavía está por demostrar, y vamos a ponerle de tercero al lado de la pareja más estable de la comedia",

"Madre mía la de cubos de mierda que me caían por las redes cada noche", ha recordado el cómico. "Había mensajes ya directos que citaban: 'Andreu, despídelo, esto es lo peor que me ha pasado'", ha añadido Ponce sobre los comentarios que recibía. No obstante, las críticas iniciales le sirvieron para forjar un "pellejo gordo", que le vale tanto para los elogios como para los insultos.

La llegada a TVE de Jorge Ponce

De hecho, esas experiencias han valido a Ponce para afrontar su actual etapa en 'La revuelta', puesto que se ha vuelto partícipe de uno de los espacios más vistos de la televisión. "Me siguen cayendo, pero ahora me da igual", ha afirmado sobre los malos comentarios que sigue recibiendo. Además, quienes ya fueran seguidores de 'La resistencia' en Movistar Plus+ ya estarían acostumbrados a su presencia junto a Broncano.