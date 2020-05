José Antonio Avilés denuncia haber recibido amenazas de muerte: "Me dicen que me van a descuartizar"

José Antonio Avilés se ha convertido en pocos meses en uno de los personajes más demandados en el universo Telecinco. Tras su comentado paso por 'Supervivientes 2020', se destaparon todas sus mentiras, quedando completamente en evidencia. Pudimos descubrir que se ha inventado el haber cursado la carrera de periodismo y acumula además varias denuncias de estafa y deudas que sin duda le han puesto en una situación más que complicada. Totalmente desacreditado, este lejos de abandonar la pequeña pantalla sigue participando semanalmente en televisión y es que cada fin de semana le vemos en 'Viva la vida', espacio en el que colaboraba hasta viajar a Honduras.

José Antonio Avilés en 'Viva la vida'

Avilés se encuentra en cuarentena tras volver de la isla y por ello conecta cada sábado y domingo desde su casa en Córdoba. En el último fin de semana de mayo le pudimos ver aclarar sus últimas polémicas el sábado mientras que el domingo 31 de mayo ha aprovechado su participación en el espacio para denunciar públicamente haber recibido amenazas de muerte. Tal y como ha relatado, en los últimos días ha recibido en su cuenta oficial de Instagram una serie de mensajes en los que se le amenaza con acabar con su vida y se le advierte que conocen su dirección y van a ir a por él.

Avilés ha explicado que inicialmente no dio importancia a los mensajes ya que eran recibidos por cuentas anónimas, algo que cambió días después cuando eran perfiles rápidamente identificables. "Te a matar. Como te encuentre por la calle te mato y te voy a descuartizar. Eso ponía en los mensajes", ha afirmado José Antonio Avilés, confesando después que todavía no ha denunciado las amenazas a la Guardia Civil. Este se ha justificado afirmando que se encuentra en plena cuarentena pero tal y como han recordado los colaboradores del magacín que conduce Emma García, es posible realizar una denuncia para que se pueda empezar a investigar el caso. Paralelamente, la presentadora especialmente ha querido denunciar públicamente el caso y ha tachado de "intolerable" cualquier tipo de amenaza o insulto en redes.

No desaparece de televisión

Tras destaparse todo el escándalo respecto a las presuntas estafas que ha cometido, muchos creían que José Antonio Avilés desaparecía de la televisión pero no, nada más lejos de la realidad. Este ha protagonizado ya diversas entrevistas en directo en los diferentes debates y galas de 'Supervivientes' al igual que en 'Viva la vida', donde ha participado convertido en protagonista de la actualidad. Además, tras una polémica primera entrevista inicial con Emma García, este ha ido contando nuevos detalles de su vida y de todo lo que pasó en sucesivas apariciones en el magacín. Parece claro que no, Avilés no se "desintoxicar" de televisión pese a que sus compañeros le aconsejaron que así lo hiciese.