El 14 de junio de 2021 José Antonio Avilés estallaba en 'Viva la vida' al intuir que el programa de Telecinco iba a realizar un seguimiento a Antonio, el hombre con el que el colaborador estaba empezando una relación. Desde entonces, el exconcursante de 'Supervivientes 2020' se mostraba muy reticente a hablar de su romance, pero durante la tarde del 11 de julio, Avilés no ha podido evitar contar el duro momento por el que está pasando.

José Antonio Avilés en 'Viva la vida'

Nada más empezar el programa, Emma García notaba que el colaborador no estaba al 100% y ha visto conveniente preguntarle por qué no estaba de humor. El joven, a pesar de que se ha mostrado dubitativo, ha contado que el motivo de su apatía se debía a algo que había sucedido minutos antes de entrar en el plató. "Hemos decidido los dos poner fin a la relación. No quiero que creen especulaciones. Ha sido él el que me ha llamado y me lo ha dicho", confesaba.

Ya entre lágrimas, José Antonio Avilés ha querido romper una lanza a favor de Antonio, ya que durante estos tres meses asegura que habían pasado muy buenos momentos. "Me ha dicho que se sentía bloqueado de ir al aeropuerto y no hablar antes de esto", explicaba el colaborador, muy afectado por la ruptura. Tras contar lo ocurrido, Carmen Borrego y Kiko Matamoros han querido mostrar su cariño hacia Avilés, intentando consolarle.

Tras dar detalles de cómo Antonio ha puesto fin a su relación con el televisivo, Emma García ha lanzado un reproche a la ya expareja de su compañero. "A todos nos han dejado alguna vez, pero hay maneras y maneras", decía la presentadora de 'Viva la vida', dejando claro que no le ha parecido adecuado que le haya comunicado algo tan fuerte minutos antes de empezar a trabajar. "Hemos dicho que preferimos ser amigos a terminar mal. Ha habido un desgaste de la relación bastante jodido. He sido quizás demasiado invasivo, con mucha efusividad", añadía él.

La versión de Antonio

Minutos después de narrar lo ocurrido, uno de los redactores de 'Viva la vida' ha conectado con el plató para contar que el mismo Antonio ha llamado al programa para dar su versión de los hechos. "Ha sido en buenos términos y Antonio nos cuentan que llevan tres meses conociéndose, pero no era una relación seria. Se ha dado cuenta de que no está en un momento para tener algo serio", explicaba Sergio Silva desde la redacción.