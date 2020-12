José Antonio Avilés se disculpa tras crear un grupo de WhatsApp con 250 famosos en Nochebuena

El 24 de diciembre, José Antonio Avilés decidió felicitar a todas las celebridades que guardaba en la agenda de su móvil. Aunque las intenciones del colaborador de 'Viva la vida' eran buenas, la felicitación terminó en error cuando, en lugar de hacer una lista de difusión, abrió un grupo de WhatsApp con 250 famosos. Días después de su metedura de pata, el exsuperviviente dio la cara en el programa presentado por Emma García y explicó lo ocurrido.

José Antonio Avilés en 'Viva la vida'

"Quise mandar un mensaje de felicitación navideña a todo el mundo y terminé creando un grupo, no me di cuenta", confesaba el tertuliano. En una misma conversación, Avilés realizó uniones tan problemáticas como Fran Rivera, Eva González y Karelys Rodríguez, Antonio David Flores, Rocío Flores y Rocío Carrasco o Camila Naranjo y Amador Mohedano. María Jiménez rompió el hielo a pesar de no tener ni idea de con quien estaba hablando y empezó a mandar audios a todos mientras que algunos de los famosos abandonaban el grupo sin mediar palabra.

"Cuando vi que había hecho un grupo me puse tan nervioso que lo abandoné", ha admitido el colaborador de 'Viva la vida'. En el momento en el que se le ocurrió "huir" de la escena del crimen, María Jiménez quedó como principal administradora del grupo, algo de lo que le avisaron Rocío Flores e Irene Rosales a Avilés enseguida. Tras reconocer su culpa quiso pedir disculpas a todos aquellos que se vieron involucrados en su error: "Quiero pedir perdón a todo el mundo, porque vaya día 24 les di, no era mi intención".

"¿Quién es el anormal que ha hecho esto?"

En la reunión creada por José Antonio Avilés también se encontraban varios compañeros de 'Viva la vida'. Carmen Borrego aprovechó la situación para felicitar las Navidades a María Jiménez. Luis Rollán ha afirmado que en cuanto vio el grupo lo abandonó, al igual que Emma García, quien se vio muy sorprendida por todos los famosos que se encontraban en la conversación. Por último, Kiko Matamoros, al ver los setenta mensajes, pensó: "¿Quién es el anormal que ha hecho esto?", confesaba el tertuliano haciendo reír al resto de sus compañeros.