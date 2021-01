José Luis de 'Masterchef 4' denuncia que aún no ha recibido su premio

José Luis Losa, uno de los concursantes más recordados de la cuarta temporada de 'MasterChef' y ganador de 'Supervivientes 2017', ha denunciado a través de sus redes sociales que aún no ha recibido el premio que le correspondía por quedar tercero en el talent de Televisión Española.

El ex-concursante ha publicado un comunicado en su cuenta de Instagram para negar los informaciones que aseguran que tiene mala relación con el reality de Telecinco y la propia cadena. "Quiero poner un comentario respecto a lo que se está publicando de mí de 'Supervivientes', que yo estoy en contra de Supervivientes y Telecinco. Es todo mentira", aclara José Luis en el mensaje, que va acompañado de una fotografía abrazando a Lara Álvarez, presentadora del reality.

Sin embargo, Losa no se queda ahí y aprovecha el comunicado para cargar contra la productora de 'MasterChef', de la que asegura haber recibido un trato muy diferente al de Bulldog, productora de 'Supervivientes'. "No es lo mismo, de esa productora sí que tengo muy mal sabor de boca", afirma el albaceteño. "El premio por quedar tercero nunca me lo dieron ni pude reclamar nada de nada, y encima cuando gané en 'Supervivientes' me pidieron el 30% del premio del bruto, sin descontar impuestos. Les dije que un juez lo decidiría". Eso sí, ha querido dejar al margen a "los presentadores y gran parte del equipo" ya que asegura que no tienen ninguna culpa.

Una historia que viene de lejos

Lo cierto es que los rumores de la supuesta mala relación de José Luís con Telecinco y 'Supervivientes' vienen de lejos. Por ejemplo, fue muy llamativa su ausencia en la gala final de 'Supervivientes 2018' ya que, como ganador de la edición anterior, le correspondía a él entregar el cheque del premio a Sofía Suescun, ganadora de esa edición. Él después explicó que se había sentido "denigrado y maltratado por los responsables de la productora", que no quisieron que estuviese en el plató.

Poco después, su manager, Eduardo de la Pascua, denunció un supuesto boicot contra su marca de carne por parte de varias grandes superficies. "Se sospecha de una campaña orquestada de acoso y derribo para que la marca propiedad de José Luis Losa no esté en grandes almacenes", afirmaba el representante.

No obstante, lo más sorprendente es que, a pesar de haber tenido muchas oportunidades, en todos estos años José Luís nunca había hablado mal sobre su experiencia en 'MasterChef' ni había hecho públicas sus quejas sobre el supuesto mal trato recibido por parte de su productora, Shine Iberia, y que finalmente lo haga en un comunicado en el que defiende a una productora y una cadena que, según él mismo, no se ha portado demasiado bien con él en algunas ocasiones.