Después de que Joaquín Cortés se alzara con el triunfo de la segunda edición de 'Mask Singer: adivina quién canta', la tercera entrega no solo regresa con nuevos concursantes, sino también con cambios en el jurado. El humorista José Mota no será juez en esta ocasión, puesto que se ha visto obligado a abandonar el programa.

José Mota, en 'Mask Singer'

El creador de Producciones Nueva Línea no ha querido dar muchos detalles con respecto a su marcha "porque se puede malinterpretar", ha contado a Bluper durante la presentación de la programación navideña de Televisión Española. "He compartido momentos maravillosos con todo el equipo, pero en este momento me es imposible, tengo muchos proyectos por delante y no se puede estar en todos los sitios", explicaba Mota.

El cómico se ha mostrado agradecido ante su participación en las anteriores ediciones del talent de Antena 3: "Ha sido un orgullo, me he sentido superbien tratado por Antena 3 y por Fremantle. Ha sido un placer. Adoro a Los Javis, Paz Vega y Malú, lo digo de verdad, no para quedar bien. Iría a cualquier proyecto que estuviesen ellos siempre que pueda", ha añadido el humorista, en declaraciones al citado medio.

¿Quién será el nuevo miembro del jurado?

La segunda temporada del talent show terminó con una media de 1.748.000 seguidores, liderando el prime time con su gala final. No es la primera vez que la organización tiene que hacer frente a un cambio en el jurado, puesto que Paz Vega ya tuvo que sustituir a Malú. Ahora, todas las incógnitas giran en torno a quién será el sustituto de José Mota en esta tercera edición. ¿Será algún rostro de la cadena como Juanra Bonet? ¿O quizás algún exconcursante como Bertín Osborne?