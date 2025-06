Por Roberto Ponce López |

El mandato de José Pablo López ha sido ajetreado. Las decisiones que ha tomado el presidente de RTVE, y algunos de los proyectos. Sin embargo, el malagueño siempre ha sido muy expresivo sobre ello y ha dado la cara en todo momento.

López ha concedido una entrevista a El Nacional.Cat en la que ha hablado de todo ello y ha desvelado que está trabajando en cambios que posiblemente vengan a uno de los programas estrella de La 1: 'La revuelta'.

José Pablo López, presidente de RTVE, habló sobre todo lo ocurrido con el ente público

"Estoy satisfecho con la temporada que ha hecho David Broncano. Arrancó después de una llegada muy complicada. Se ha estabilizado en torno al 12% de cuota de pantalla (...) Ha sido una muy buena primera temporada, y ya estamos trabajando con el equipo de David para introducir algunas novedades de cara a septiembre", comentó López sobre el programa presentado por el humorista que ha llegado este año a la televisión pública.

Sin embargo, no sabremos nada de estos cambios hasta que se promocionen en el canal público, ya que no ha dado ninguna información sobre ellos en la entrevista. "Ya tenemos el histórico de una temporada completa y podemos ver qué tipo de personajes funcionan más y cuáles menos. Tenemos una cosa que no tiene mucha gente: estabilidad y un producto del cual nos sentimos plenamente orgullosos", fue lo único que comentó López al respecto.

José Pablo López se pronunció sobre la cancelación de 'La familia de la tele'

También tuvo que hablar sobre 'La familia de la tele'. "La televisión va de eso: probar, arriesgar y cuando una cosa no funciona se saca un aprendizaje de aquello que no ha funcionado. Y hay que seguir adelante. TVE tiene una tasa de acierto especialmente alta", explicó el presidente de RTVE, tras ser preguntado por lo que había pasado con el magacín cancelado de La 1.

También trató las críticas que recibió el formato antes incluso de ser puesto en antena. "(Desde la superioridad) moral y cultural. Y al final la moral depende de cada uno. Pero sí que ha habido un cierto supremacismo cultural que no tiene nada que ver con la sociedad a la cual nos dirigimos en 2025", comentó. A pesar de ello, José Pablo López también explicó que "las críticas hay que aceptarlas, recibirlas y sacar lo mejor de ella".

Por último, el presidente de RTVE, José Pablo López, comentó todo lo ocurrido con Melody en Eurovisión 2025

Los aprendizajes del caso Melody

López tuvo que hacer frente al fracaso de en Eurovisión 2025 y a la posterior polémica que se creó con la artista, quien cambió todos los planes que tenía con RTVE tras su paso por el festival de la canción.

El periodista explicó: "De aquí hemos sacado muchos aprendizajes, y no solo de Eurovisión sino también del Benidorm Fest. Ya hemos tomado una primera medida, que es cambiar sus bases (...) Ya hemos escogido un nuevo director artístico, Sergio Jaén, así como un nuevo comité de selección de las canciones que participarán en el festival de Benidorm".

Además, añadió: "El equipo de RTVE ha hecho un excelente trabajo con la candidatura de Melody tanto a su jefa de delegación, Ana María Bordas, como a nivel de comunicación. No seremos tan malos si ahora Ana María Bordas es la presidenta del Grupo de Referencia de la UER para Eurovisión". De esta manera, también defendió a la que fue la jefa de la delegación española en el festival.