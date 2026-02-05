José Pablo López felicita a 'La revuelta' y aclara la mejora de sueldo: "No solo trabaja David Broncano"

Por Redacción |

La renovación de 'La revuelta' no ha sido una de las preguntas explícitas de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades del 5 de febrero de 2026, pero José Pablo López ha querido aprovechar su valoración de las audiencias de enero para reconocer el trabajo del programa.

"Tenga aquí un reconocimiento que en buena medida, aunque no el único, fue el inicio de este cambio en La 1, y este cambio de target, que es 'La revuelta' de David Broncano. Gracias a 'La revuelta' comenzamos un cambio de target, un cambio de tendencia", empezaba el presidente del ente público.

David Uclés junto a David Broncano en 'La revuelta'

"Hemos ofertado a los ciudadanos una alternativa de servicio público en prime time. Comunico, tal y como se ha publicado, que hemos alcanzado un acuerdo con todo el equipo de 'La revuelta' para que continúe en RTVE", añadía, confirmando así la renovación del formato, tal y como se había avanzado en medios de comunicación.

David Broncano, presentador de 'La revuelta'

Nuevo canal

Además, el directivo ha aclarado la mejora económica de este acuerdo, que asciende a 31,5 millones de euros, 15,75 millones de euros por temporada frente a los algo más de 14 millones del contrato anterior. ", hay un equipo muy amplio de personas que trabajan y a todos ellos les quiero trasladar mis felicitaciones", comentaba López.

En la Comisión, el presidente de RTVE abordaba también la próxima llegada de un canal dedicado a la cultura. "Tal y como les anuncié, el canal cultura sigue su curso, más rápido de lo que preveíamos, con la intención de que esté disponible en las plataformas digitales a final del mes de junio. Otra cuestión será la TDT, que estamos pendientes de la asignación del espectro radioeléctrico", aclaraba, indicando que en su programación girará en torno a "las artes escénicas y el teatro, música clásica, ópera...", entre otros aspectos culturales.