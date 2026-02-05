José Pablo López felicita a 'La revuelta' y aclara la mejora de sueldo: "No solo trabaja David Broncano"

Programa relacionado
La revuelta
2024 - Act
España
Talk Show
Popularidad: #65 de 2.162
- 6
- 1
La renovación de 'La revuelta' no ha sido una de las preguntas explícitas de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades del 5 de febrero de 2026, pero José Pablo López ha querido aprovechar su valoración de las audiencias de enero para reconocer el trabajo del programa.
"Tenga aquí un reconocimiento que en buena medida, aunque no el único, fue el inicio de este cambio en La 1, y este cambio de target, que es 'La revuelta' de David Broncano. Gracias a 'La revuelta' comenzamos un cambio de target, un cambio de tendencia", empezaba el presidente del ente público.
- Mayo (Benidorm Fest 2026): "Si queríamos trabajar con Sergio Jaén, teníamos que prescindir de mi equipo"
- Asha: "Hay algunos cambios en 'Turista' para adaptar la canción al directo del Benidorm Fest"
- Izan Llunas: "El consejo de mi padre, Marcos Llunas, es que gane el Benidorm Fest 2026"
- Greg Taro (Benidorm Fest 2026): "En el camp de composición nos daban cuatro horas y si no salía, mala suerte"
- Funambulista: "Uno de los puntos de mejora que tiene el Benidorm Fest es que pueda tener la música en vivo"
- Dani J (Benidorm Fest): "No va a ser un show bachatero heterobásico y va a servir para romper con prejuicios"
"Hemos ofertado a los ciudadanos una alternativa de servicio público en prime time. Comunico, tal y como se ha publicado, que hemos alcanzado un acuerdo con todo el equipo de 'La revuelta' para que continúe en RTVE", añadía, confirmando así la renovación del formato, tal y como se había avanzado en medios de comunicación.
Nuevo canal
En la Comisión, el presidente de RTVE abordaba también la próxima llegada de un canal dedicado a la cultura. "Tal y como les anuncié, el canal cultura sigue su curso, más rápido de lo que preveíamos, con la intención de que esté disponible en las plataformas digitales a final del mes de junio. Otra cuestión será la TDT, que estamos pendientes de la asignación del espectro radioeléctrico", aclaraba, indicando que en su programación girará en torno a "las artes escénicas y el teatro, música clásica, ópera...", entre otros aspectos culturales.