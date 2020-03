Joshua ('Maestros de la costura'): "Los diseñadores temen hacer ciertas cosas por si les desprestigia"

Joshua ha sido desde el principio uno de los aprendices que más han destacado en la tercera edición de 'Maestros de la costura'. Los jueces ya lo comentaron en la final: se trataba de la promoción mejor preparada y así lo demostró el de Gran Canaria, que se batió en el duelo final con su compañera y amiga Begoña. Aunque la confección a dos piezas de ella fue muy alabada, el vestido de pedrería de él se llevó el clamor popular, lo que le permitió hacerse con el maniquí de oro, el curso en diseño de moda en el Centro Superior de Moda de Madrid y el maletín con 50 mil euros.

Joshua celebra su victoria en la final de 'Maestros de la costura'

¿Hubo algún momento durante el duelo en el que te plantearas que no ibas a ganar?

No, en ningún momento del duelo me pensé que iba a ganar, pero si es verdad que estaba muy tranquilo y lo disfruté. Creo que es la prueba que más he disfrutado.

¿Cómo fue la sensación de ver a África desfilar con tu vestido?

Ver a África desfilar con mi vestido fue una pasada. No disfruté del momento al cien por cien porque no podía parar de llorar. No hacía más que llorar y llorar y de verdad que ha sido una pasada. Una auténtica pasada. Verla con el vestido, cómo desfila, ¡cómo le quedaba! Le quedaba como un guante, pues imagínate.

Lo que siento lo digo y en ese momento sentí que debía dedicarle la prenda a mi madre y lo hice

La gente me dice mucho que le gusta que sea tan abierto, que sea tan sincero. Yo soy como un papel en blanco, me ves venir de lejos y soy muy visceral. Lo que siento lo digo y en ese momento sentí hacer esto y lo hice. Dije la verdad, que fue lo que dije allí en el plató. Es una persona que no está en mi vida, no tengo relación con ella porque llevamos caminos diferentes, me apetecía dedicárselo a la persona que me trajo al mundo, a mi madre.

Te presentantes a las dos ediciones anteriores. Has estado ahí luchando para entrar y no solo lo has conseguido, sino que has ganado.

A la tercera fue la vencida y tan vencida, que gané.

Joshua cose su vestido en la final de 'Maestros de la costura'

¿Cómo fueron esos momentos, tanto en la primera como en la segunda edición, en los que te presentante al casting y no lo conseguiste?

Había momentos en los que me daban ganas de tirar la toalla y decía: "Buah, yo aquí no tengo futuro porque dos años seguidos y no me quieren, por algo será...". Pero ¡mira!

Mira si te han querido.

(Risas) Y tanto. ¡Que he ganado!

Cualquier mínimo fallo mío lo hacían un mundo. Más que al resto

Ya de entrada a la gente no le importaba que alguien fallara porque a la semana siguiente remontabas y ya está. No todos siempre hemos estado arriba. Soy la persona que más pruebas ha ganado, pero no soy perfecto. ¿Sabes lo que pasa? Que como eso pasó ya a las puertas de la final, ya la gente decía "no gana". Pero, oye, que haya tenido un bajón no significa que vuelva a tener otro bajón seguido. Porque claro, remonté de tal manera que en la final gané la primera prueba y el duelo final. Entonces, este programa es lo que tiene, que puedes remontar y también depende mucho de los nervios de ese momento y otras cosas, es duro. Y yo he tenido una duelista bastante fuerte.

Quizá al ser el aprendiz que más pruebas había ganado se había generado demasiada expectación en ti, ¿no?

Claro. Cualquier mínimo fallo mío lo hacían un mundo. Más que al resto.

También en la semifinal, protagonizaste uno de los grandes momentos de la edición que fue cuando te quedaste en calzoncillos y te pusiste a desfilar así por el taller.

(Risas) Mira, soy como veis, soy muy natural. Hoy en día los diseñadores tiene como esa vergüencilla, tienen algo como "esto no lo hago por miedo a que desprestigien mi carrera. No, no, yo en esos programas no salgo". Solo vienen exclusivamente a lo que sea de su profesión. No. A ver, si yo subo una foto en Instagram sin camisa, ¡qué más da que salga sin camisa o con los pantalones bajados en televisión! Vivimos en el siglo XXI, señores. Se pueden hacer más cosas. Si yo me dedico a la costura y estoy en un programa, no significa que no pueda hacer otras cosas. Es como si me ofrecen ir a otros programas. No, yo puedo hacer 20.000 cosas. Lo que puedas hacer, hazlo. No te lo quedes para ti. Entonces, yo siempre animo a la gente a que si te apetece hacer varias cosas, hazlas. No te centres simplemente en una. Eso sí, lo que hagas, hazlo bien.

El hecho de que te quites la camiseta en una foto no significa que no sepas coser igual de bien.

Claro. Pero por ejemplo, mis compañeros son como muy: "No, no no... no voy a decir esto porque luego ya te desprestigian" o "Yo a este programa no iría porque nos desprestigian". Pues yo sí. ¿Y qué problema hay? Naturalidad, cariño.

Los diseñadores tienen vergüenza a hacer cosas por que les desprestigie su carrera

Esa pregunta me la hacen un montón. No es que sea yo aquí adicto a la televisión y tampoco soy de programas de televisión, pero sí es cierto que iría a uno en particular. Solo a uno que soy superfan desde siempre y es en el único en el que participaría, en caso de que tal, pero todo se puede ver.

¿Cuál es ese? Me has dejado con la duda.

'Tu cara me suena'. Hace diez años me presenté a 'Operación Triunfo', pasé un montón de castings. Es el único casting que me he presentado, aparte de 'Maestros de la costura'. Yo canto, bailo y tal. 'Tu cara me suena' me parece un programa que abarca la moda en general: réplicas de vestidos, cantar, bailar, caracterización... ¡Es arte, es moda! Y soy muy fan. Entonces cuando me preguntan "¿a qué programa irías?". Yo siempre digo que 'Tu cara me suena', sin duda, porque es mi programa.

Joshua posa junto a la modelo África, que lleva su vestido en 'Maestros de la costura'

No lo descartes, ya hemos visto a otros concursantes de 'Maestros de la Costura' y de 'MasterChef' que han saltado a otros programas.

Sí, ya. Pero en 'Tu cara me suena' no he visto yo ningún diseñador.

'Tu cara me suena' me parece un programa que abarca la moda en general: réplicas de vestidos, cantar, bailar, caracterización...

Cuando les preguntan a mis compañeros, ellos dicen "no, yo iría a 'Supervivientes', pero no voy a decir nada nunca". ¡Qué más da! Yo a 'Supervivientes' no iría, al que sí es a 'Tu cara me suena', sin duda alguna. Es moda, las réplicas de los vestidos... Es arte en general.

Otro de los momentos muy criticados en redes sociales fue cuando Eduardo Navarrete acudió al taller de visita. Hubo muchos comentarios que lo tacharon de baboso hacia ti. ¿Tú lo viviste así?

Nada. Yo lo viví como que él es así. Aparte, hablo con él, me llevo superbien con él y tengo un trato superguay con él. Cuando vaya a Madrid a quedar con él nos sacaremos fotos y todo. Pero es que la gente se ha hecho una idea que no es en realidad. No lo vi como tan baboso, lo vi como, a lo mejor, exageradamente sincero. Otra persona se cortaría un poco más en decir las cosas, pero él es muy como yo, que dice las cosas tal cual.

Hemos visto cierta división entre los aspirantes. Por un lado Begoña y tú, por otro lado el resto, al principio te vimos un rifirrafe con Margarita... ¿Cómo ha sido la relación con el resto de aprendices?

La verdad es que muy muy buena. Hombre, es como en el trabajo. ¿Te caen bien todos? Sí. ¿Son tus amigos? Pues no. Algunos solo te caen bien y ya está.

No vi como baboso lo de Eduardo Navarrete, lo vi como exageramente sincero

Claro. Se nota cuando alguien le cae bien alguien o cuando le cae mal alguien. Yo como si quiero evitar que quien me llevo de ahí es Fran, pues no, al que me llevó es a Fran, entre otros. Pero al que más me llevó ahí es él, sin duda.

En el duelo final, vimos que tus compañeros te apoyaban mucho y que estaban muy contentos de que estuvieras allí.

Sí, ellos se alegraban. Entre los dos que había, la mayoría querían que ganara yo y yo estoy supercontento.

Joshua prepara la pedrería de su vestido en la final de 'Maestros de la costura'

Durante los primeros programas muchos espectadores nos sorprendimos porque se iban aprendices con un perfil de ganador. ¿Compartíais vosotros ese asombro?

Era gente muy buena, como por ejemplo Marc, que era muy bueno en patrones, tenía muy buen perfil, pero no sé si valoran el saber expresarse. Con la maquina era bueno. Era un 50%, te hacía una bomba o te hacía una mierda. ¿Me explico? Entonces, era como un término medio.

¿Cuál ha sido el peor momento que has pasado dentro del programa?

Sin duda alguna los nervios. Los nervios de todas las pruebas y en general. La mala jugada que me han pasado a mí. Raquel Sánchez Silva venía me cogía de las manos y me decía: "¡para! ¡Para! Dame un abrazo". Me daba un abrazo y me relajaba.

¿Y el mejor momento quitando la victoria?

El momento de mi padre. Muy entrañable. La gente lloraba, veía a los cámaras llorar, todo el mundo llorando. Fue superbonito.

¿Está afectando de algún modo el coronavirus a los planes que tenías en cuanto a la moda tras ganar 'Maestros de la costura'?

No, porque me ha pillado con mi amiga Davinia, la que estuvo en la final, y que le hago la gira desde hace siete años. Lo del coronavirus me ha pillado haciéndole la gira ella, por lo que trabajo en casa.

¿Los planes que tenías pensado para la moda ya eran a partir del curso que viene?

Claro, cuando ya me mude a Madrid, que me mudo a finales del verano.

No quiero hacer una colección. He visto a otros concursantes que han sacado colecciones y... ¿se sabe algo?

No me interesa ahora mismo hacer una colección. La gente está muy acostumbrada a que alguien haga algo o despunte en algo, como sacar una colección y ya. Yo he visto a otros concursantes que han sacado colecciones y... ¿Se sabe algo? Entonces, yo lo que quiero es formarme, seguir haciendo lo mismo, vistiendo artistas, volveré a vestir a Paris Hilton, a las Azúcar Moreno, a más cantantes que ya tengo. Entonces, quiero ir haciendo recorrido, recorrido, haciendo contactos. Moviéndome más en ese mundo e ir preparando mi colección, claro. No quiero hacer una línea de ropa y que se quede ahí estancado. Sé mil casos de gente que hace colecciones y... y ya.