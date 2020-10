Laura Sánchez, séptima expulsada de 'MasterChef Celebrity 5'

Laura Sánchez ya había advertido en varias ocasiones durante su paso por la quinta edición de 'MasterChef Celebrity' que los postres no eran lo suyo. Al ver que su equipo de la prueba de exteriores era el perdedor y que se tendría que enfrentar a la eliminación teniendo que hacer dulces, ya temió por su continuidad en el talent de La 1.

Laura Sánchez, en 'MasterCehf Celebrity'

El plato que presentó Sánchez se llamaba "Dinaia Osmotizada", haciendo un juego de palabras con diana y Naia, el nombre de su hija. Además, utilizó la técnica de osmotizar, algo que tenía pendiente porque no le había salido hasta entonces. "Es muy bonito, pero es una bonita nada, porque no he visto mucho trabajo", le comentó Jordi Cruz teniendo a los otros dos jueces de acuerdo, porque por muy bonito que fuese el emplatado, no había sabor. La aspirante tuvo que parar un instante porque se acaloró durante la valoración: "Tengo un nudo en la garganta"

"Ha sido maravilloso llegar hasta aquí"

Nicolás Coronado, Josie, Ainhoa Arteta y La Terremoto de Alcorcón han sido los mejores de la prueba, por lo que subieron a la galería dejando la expulsión entre Gonzalo Miró (quien no había querido usar su pin de la inmunidad) y Laura Sánchez, cuyo nombre fue el que mencionó Pepe Rodríguez al anunciar quién abandonaba el concurso. "No pasa nada, ha sido maravilloso llegar hasta aquí", dijo la actriz hacia sus compañeros y tratando de tranquilizar a Ainhoa, quien lloraba de pena al sentirse culpable como capitana del equipo perdedor.

"Pensaba este momento mucho más dramático", reconocía Sánchez una vez sabía que era la expulsada. Aseguró que se siente feliz por todo y promete ponerse las pilas en la cocina, sobre todo con los postres. Aunque le da rabia irse con un postre libre, se va con muy buen sabor de boca. Eso sí, como valoración, afirma que la experiencia ha sido "corta, necesitaba estar más semanas y aprender mucho más". Antes de irse, quiso añadir algo más sobre lo que ha supuesto su paso por el concurso: "A Raquel Meroño y a mí nos ha dado una nueva oportunidad la vida y hemos aprovechado muy bien. Ella sabe por qué".

Otra oportunidad en la próxima gala

Con siete concursantes eliminados en lo que va de edición, 'MasterChef Celebrity 5' celebrará su repesca el 3 de noviembre para dar una nueva oportunidad a alguno de ellos. David Fernández, Melani Olivares, Jesús Castro, Raquel Sánchez Silva, Lucía Dominguín Bosé, Pedro Delgado y Laura Sánchez volverán a cocinar una vez más por conseguir ser el mejor y volver a formar parte de la competición.