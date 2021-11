Dos días después de que el debate de 'La isla de las tentaciones' entusiasmara a la audiencia al mostrar imágenes de Zoe Mba y Tania Medina muy unidas y cariñosas entre ellas, el programa aprovechó la primera hoguera de los chicos para mostrar dicho momento y otros tantos protagonizados por las dos participantes, a sus novios, Josué Bernal y Alejandro Nieto. Unos momentos de complicidad entre la barcelonesa y la canaria que despertaron cierta inquietud entre ambos compañeros, ante la posibilidad de que pudiera surgir algo entre ellas durante su paso por el reality.

Zoe y Tania en el vídeo de la primera hoguera de los chicos en 'La isla de las tentaciones'

En el turno de Bernal, después de que el marbellí manifestara cierto enfado al ver cómo su pareja bailaba con algunos de los tentadores y hacía twerking ante ellos, Sandra Barneda comunicó que "hay más imágenes para ti", tras lo cual sorprendía a Nieto al añadir "Alejandro, muy atento". Fue entonces cuando ambos pudieron ver cómo Mba y Medina se abrazaban acostadas en el sofá e incluso bromeaban con la posibilidad de tener algo más que amistad. "Yo soy muy liberal", afirmaba la segunda, entre risas, a la que también se la vio bailando con su compañera muy pegada o abrazadas en la piscina.

"Él tiene que entender que me gustan las chicas, que puedo sentirme atraída por una. Él tiene terror a que me lie con una tía y me la pela, porque le puedo ser igual de infiel con un tío, que con una tía. Incluso más con una tía, porque me siento más cómoda", confesaba además Mba, en referencia a su pareja, en una conversación con algunos de sus compañeros que puso fin al recopilatorio. "Me he quedado ahora flipando", soltaba Nieto, visiblemente sorprendido. "Este era uno de mis miedos. Siempre, antes de empezar la relación, es que fuera bisexual", declaró por su parte Bernal, quien incluso apostó por que a su pareja le gustaba Medina.

Alejandro está preocupado de que Tania pueda tener algo con Zoe. ¿Os gustaría que eso pasase?



???? POR FAVOR OJALÁ

?? No, que sean fieles



???? #LaIslaDeLasTentaciones3 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/eylIzeFLhA — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 24, 2021

"Si se lanza a por ella, me daría miedo"

Alejandro y Josué, perplejos junto a sus compañeros en 'La isla de las tentaciones'

"Tú por lo menos te la puedes imaginar, pero para mí ver esto...", dejó caer su compañero, un tanto aturdido. El gaditano afirmó ser consciente de que "Tania es muy luchadora con el tema homosexual, se ha criado en Canarias y le gustan mucho las galas drag. Es muy liberal, eso es verdad, pero tampoco me ha contado nunca que haya tenido apetito sexual por otra mujer". "¿Cómo la has visto?", planteó la presentadora, ante lo que Nieto reconoció que "demasiado cariñosa".

"¿Ahora qué tengo que hacer, pedirle a Josué que le diga a su novia que respete a la mía? Es que es un lío", cuestionó el novio de Medina, el cual llegó a declarar ante las cámaras que "creo que Zoe no es buena influencia para Tania, porque si es bisexual y si se lanza a por ella, a mí me daría miedo". "Ya se verá. Esto son pinceladas. Si quieren llegar a hacer algo, lo veremos", trató de calmarlo Bernal, en la hoguera, tras lo cual recalcó de Mba que "tiene que darse cuenta de si prefiere caer en la tentación o me prefiere a mí".