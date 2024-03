Por Redacción |

Noche de sorpresas en 'Atrapa un millón'. El concurso de Antena 3 ha contado con un peculiar momento en el que una de sus concursantes ha dado por hecho sus planes de futuro juntos, pero él no sabía nada de esas intenciones y no ha podido ocultar su impacto ante los espectadores.

Concursante de 'Atrapa un millón'

Juanra Bonet recibía a Miguel y Sara dispuestos a responder correctamente a las ocho preguntas y llevarse el millón de euros. La pareja contaba cómo se conocieron:. "Con el dinero queremos montar un hotel", confesaban al presentador de Antena 3 y a los espectadores.

Bonet indagaba más en su historia de amor y la concursante lanzaba una afirmación: "Todavía no estamos casados, dependerá del dinero que nos sobre". Sus palabras impactaban a su novio, que dejaba claro que no sabía nada: "¡Qué me dices! No estaba informado de esto". La joven insistía entre risas en que no tenía por qué preguntarle: "No hace falta, doy fecha, hora y ya".

No propone, lo confirma

El presentador de Atresmedia ponía orden: "¿Le estás pidiendo matrimonio?". Ella daba por hecho que se iban a casar sin preguntarle a él: "No, le estoy diciendo que vamos a casarnos, no pido nada". "¿Le haces un comunicado?", planteaba Juanra Bonet. "Le hago un comunicado oficial", señalaba antes de jugar.