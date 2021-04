La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a hacerse trending topic el 10 de abril, esta vez por un vídeo publicado en sus redes sociales como inicio de la campaña de cara a las próximas elecciones. "Esfuerzo y libertad" escribía junto al vídeo en el que se coloca unas zapatillas deportivas para recorrer toda la ciudad, desde Madrid Río, hasta el centro de la ciudad pasando por farmacias, mercados, teatros, hospitales...

Isabel Díaz Ayuso y Juan Carrasco (Javier Cámara) en 'Vamos Juan'

Muchos tuiteros se hicieron eco de este vídeo, con mucho humor, sacando la parte más divertida. Uno de los usuarios que no dudaron en comentarlo fue Juan Carrasco, el personaje interpretado por Javier Cámara en 'Vamos Juan'. Aunque la serie no esté en emisión, su cuenta de Twitter en la que sigue siendo un político en el que analiza la actualidad con comedia, continúa al pie del cañón. Como no podía ser de otra manera, este vídeo de la Presidenta del PP no ha sido una excepción y también lo ha comentado con una divertida comparativa.

Juan Carrasco también corrió por su ciudad como metáfora de "carrera política". "Adivinad quién había hecho ya un vídeo de campaña corriendo", comentaba ahora el político ficticio. Muchos otros usuarios también han comentado este curioso paralelismo entre ambos políticos como se puede ver en las redes sociales, comentando que él fue "un pionero" y que comparten la "misma pasión".

Adivinad QUIÉN HABÍA HECHO YA un vídeo de campaña corriendo.https://t.co/Xaw2xl8oEF — Juan Carrasco (@soyjuancarrasco) April 10, 2021

También le copia el PSOE

Pero en esta campaña para las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid parece que otro partido, aparte del PP, también ha tomado ejemplo de las estrategias de Juan Carrasco. "Por supuesto que lo de poner una lona por la zona de Callao también me lo han copiado", comenta en Twitter, mostrando la lona que hay en la actualidad con Gabilondo y la que se puso para promocionar la serie en la misma zona.