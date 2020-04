Adam Jezierski: "Lo bonito de 'Vamos Juan' es que al final somos una panda de mediocres muy motivados"

'Vamos Juan' ya está disponible al completo desde el 29 de marzo, pero unos meses antes, FormulaTV tuvo la oportunidad de asistir al rodaje para hablar con parte del equipo. Dos de ellos fueron los actores Adam Jezierski y Oti Manzano, quienes se conocían en ese preciso instante. Él interpreta a Víctor, un joven ambicioso al que ya conocimos en la precuela 'Vamos Juan', mientras que ella da vida a Estela, una peluquera que se incorpora en esta temporada. En un descanso de las grabaciones, hablamos con ellos para que nos cuenten cómo son sus personajes, cuáles son ahora sus objetivos, hasta dónde están dispuestos a llegar por su ambición y cómo se han preparado sus papeles.

Adam Jezierski y Oti Manzano, en 'Vamos Juan'

¿Cómo ha sido la nueva incorporación de Oti y cómo se le ha recibido por parte del equipo de 'Vamos, Juan'?

Adam: Pues es que nos acabamos de conocer, todavía no habíamos coincidido así que mejor que cuente ella. ¿Cómo ha sido?

Oti: Bueno, mi incorporación ha sido maravillosa, con una acogida estupenda y me han tratado con muchísimo cariño. Claro, al ser un personaje nuevo y, por tanto, también una actriz nueva que se incorpora al rodaje, me han tratado con mucho cuidado. Sinceramente, me he sentido super a gusto y muy arropada portodo el equipo, de cada uno de ellos. ¡Estoy encantada!

¿Cómo es Estela?

Oti: Pues Estela es un personaje que creo que tiene un peso importante en esta secuela. Es alguien importante para el partido o así lo ve Juan Carrasco, que es el personaje principal. Ve que puede ser un salvavidas, que puede ser realmente quien dé el motor a su partido.

Eres la víctima.

Oti: Efectivamente, soy la víctima. ¡Soy la víctima de Juan! Pero en todos los sentidos porque ya veréis... Me atrapa para salir a flote y ahí está la trama a ver si sale o no sale. Es una mujer embarazada, que ha tenido una vida demasiado rica para su edad, que ha tenido experiencias de todo tipo. Y nada, el planteamiento así de primeras es que su marido ha desaparecido, está secuestrado y... no cuento más. Creo que no debo contar más.

Conocía la serie porque María Pujalte es amiga mía y sabía que estaba

Oti, quería saber si conocías la serie cuando te la propusieron o te vino todo de nuevas.

Oti: Pues mira, la conocía porque María Pujalte es amiga mía y sabía que estaba. La había visto y me hizo muchísima ilusión cuando me dijeron que participaba, porque de repente trabajar con Javier y con María, para mí era una alegría. O sea, iba a conocer a Javier y por otro lado trabajar con María, que me apetecía también un montón. Luego viendo la serie, el elenco también me gustó porque me parecía que transmitían mucha verdad".

Y tu personaje, Adam, ¿sigue el mismo camino que en la primera temporada?

Adam: Bueno, pero no junto a Juan. Yo estoy en el Gobierno, yo estoy con Recalde en el Gobierno, arriba arriba. Lo que pasa que llega Juan, que como sabéis es bastante persuasivo y manipulador, y me toca la fibra sensible con el proyecto de su nuevo partido y pues me intenta liar. Y yo, que tampoco soy muy difícil de liar, pues acabo cayendo y me quedo en su partido también.

Javier Cámara y Adam Jezierski, en 'Vamos Juan'

¿Cuál es ahora el objetivo de tu personaje? Lo vimos en 'Vota Juan' con cierta ambición, pero ahora que parece que ha conseguido lo que quería, ¿por qué de repente se baja de ese carro por Juan, sabiendo cómo es?

Adam: Yo creo que Juan de pequeño era como es ahora Víctor, así lamiéndole el culo a alguien muy fuerte. Creo que Víctor tiene clarísimo que esa es la forma de llegar arriba. Y bueno, esta temporada ha llegado un poquito más arriba, lo que pasa que llega Juan, y al final yo creo que Víctor tiene con Juan una relación de dependencia, aparte de cierta admiración, y creo que Víctor es el único que no ve un mediocre en Juan, sino a un verdadero líder, alguien a quien seguir.

¿Y tu personaje, Oti, se suma a la locura o pone algo de cordura?

Oti: No, madre mía. ¡Qué va, qué va! Se suma y la crece. Esta mujer es muy fuerte. Estela es muy fuerte, es un personaje maravilloso, muy rico. Y luego, es que la trama también es una locura, es que es un esperpento. Es maravillosa. Estoy enamorada de Estela, una tía que va todo el rato a más y a más, y cuando que ya dices "Bueno, ¿qué más puede hacer esta tía?" Pues toma.

¿Pero también por ambición o ella es más inocente?

Oti: No, de inocente no tengo nada. Nada. No soy inocente. Soy bastante ambiciosa. Yo misma me voy descubriendo conforme va creciendo el personaje. Estela realmente se va descubriendo conforme va pasando el tiempo. Yo creo que ni ella sabe que es tan ambiciosa. Lo que pasa que van pasando cosas y las circunstancias le van llevando a responder de una manera que es como... "Ostras, pues esto a lo mejor sí que puedo hacerlo".

Al final somos una panda de mediocres muy muy motivados y con mucha ambición

De repente, abre los ojos.

Oti: Claro, va viendo que puede conseguir cosas que nunca había pensado.

Adam: Yo creo que es lo bonito de la serie, que al final somos una panda de mediocres muy muy motivados. Con mucha ambición y eso creo que es bonito de ver.

¿Estela va a tener sobre todo las tramas con el personaje de Juan?

Oti: Sí, sobre todo es Juan y con Macarena. Y luego con parte del partido, también.

Partimos de la verdad, da igual que hagas comedia, tragedia o lo que sea; estos personajes existen y son reales

Lo que más cuesta es como tomárselo todo en serio, ¿no? Los personajes suelen estar serios pese a lo esperpéntico de las tramas.

Adam: Hombre, creo que la comedia nace de ahí O sea, creo que en la comedia quien se lo tiene que pasar bien es el espectador, no nosotros. Si esto no lo trabajamos en serio, que estos personajes de verdad tienen un conflicto y un drama personal propio y una lucha a la cual le damos más importancia, la historia se pierde. Creo que es la base de la comedia, ¿no? La comedia es el drama también. Tomárselo en serio, claro.

Oti: Es la base de la interpretación para mí en general. Estoy muy de acuerdo con Adam, pero en general es partir de la verdad. Partir de la verdad, da igual que hagas comedia, tragedia que lo que sea, y estos personajes existen y son reales. O sea, parecen esperpénticos y parecen exagerados pero son reales. Es que en la vida hay unas cosas muy fuertes. Es que es verdad.

Adam: Ya se vio en la primera temporada que son personajes que sufren mucho, que por muy alocada que sea la serie con sus tramas y situaciones tan disparatadas que viven, en realidad son gente mediocre que sufre mucho y que todos los días reman y reman y reman para intentar salir del fango.

Oti: Realmente sufren y eso hay que llevarlo desde la verdad.

Hay pequeños guiños, muy reconocibles, pero tampoco es algo muy concreto

¿Veis paralelismos con la realidad? En plan "esto seguro nos hemos adelantado", "esto seguro que va a pasar"... ¿Lo comentáis vosotros cuando leéis los guiones?

Adam: Sí, yo creo que sí, que la serie al final toca cosas muy reales. Siempre digo que "un poco por desgracia" del mundo de la política. Intentamos no ser muy concretos, creo. Más que nada porque es verdad lo que dice Diego San José, que al final la actualidad es muy inmediata. Esto se estrena meses después de grabarse y nos vamos a quedar antiguos si estamos muy pegados a la actualidad. Bueno, creo que hay pequeños guiños, muy reconocibles, pero tampoco es algo muy concreto.

Oti Manzano, en 'Vamos Juan'

Las referencias están en cualquier rueda de prensa, en cualquier informativo, en cualquier programa de actualidad. Tampoco hay que hurgar mucho

¿Habéis tenido contacto con algún profesional del mundo de la política o alguna referencia para preparar a los personajes o han nacido desde 0 desde el guión?

Oti: Estela era una peluquera de barrio y yo me fui a una peluquería de barrio, estuve preguntando a la peluquera, estuve allí mirando las costumbres que tienen, cómo hacen su trabajo, cómo llevan las uñas... todo. Al principio, yo no dije nada; iba y miraba. Y de repente, le digo a una de las peluqueras: "Ay, ¿me enseñas las uñas?" y la otra diría: "¿Y a esta que le pasa?". Y ya llegó un momento que dije: "Mira os voy a explicar, vengo porque tal y tal". Me dijeron: "Pues vente cuando quieras". Es una anécdota divertida que digo "pues voy a contarla".

Adam: Yo personalmente consumo mucha información política y es que es muy disparatada la política. El cómo comunican los políticos, los representantes... es todo bastante paródico y de no poder creerte que nos traten como si fuéramos tontos. Entonces las referencias están en cualquier rueda de prensa, en cualquier informativo, en cualquier programa de actualidad. Tampoco hay que hurgar mucho más allá. Si haces un análisis y una trayectoria de las declaraciones de cualquier político, todo está lleno de incongruencias, de mentiras, de manipulaciones...; y ahí lo tienes, esa es la política de hoy en día, creo.

¿Y al revés? ¿Has recibido feedback de algún político que después de haberlo visto te haya dicho: "Es que es tal cual"?

Adam: No, personalmente no. Igual a Javier Cámara... No creo que ellos mismos reconozcan que la política es este circo. O igual sí. Pero vamos, no creo que abiertamente nos vengan a reconocer que 'Vota Juan' es un fiel reflejo de la política.

En esta segunda temporada nos arriesgamos y atrevemos un poquito más a cruzar ciertas líneas

¿Y cómo es el momento en el que Diego San José, el creador, os cuenta que va a haber una secuela y leéis los guiones?

Oti: En mi caso, de nuevas, la verdad es que los guiones están muy bien escritos. Personalmente, yo me reí mucho leyéndolos. Era todo el rato riéndome y pensando: "Madre mía, ¿pero cómo puede decir eso? Qué bestialidad". Están muy bien escritos realmente, creo que hay un buen equipo. Y ya está, no sé qué más decirte. Es que cómo yo he entrado ahora, pues no sé.

Adam: La verdad es que fue una alegría renovar. Creo que en esta temporada vamos a ser bastante más gamberros y atrevidos. La primera temporada tenía sus momentos, pero no toda la serie era tan transgresora y tan arriesgada, eran momentos más puntuales; yo creo que en esta segunda temporada nos arriesgamos y atrevemos un poquito más a cruzar ciertas líneas.

¿Fantaseáis ya con una tercera temporada? ¿O quizás con un spin-off para Víctor?

Adam: Estaría bien. Esto es como todo, supongo que tiene que funcionar bien la segunda parte, que la gente la vea, la disfrute y que si eso ocurre pues haremos una tercera y lo que venga.